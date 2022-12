Davidová o startu sezony: Závody teď vypadají lépe. A bedny? Milý bonus

Jak se cítíte jako třetí žena stíhacího závodu?

„Teď jsem hodně unavená, dneska to fakt bylo bolavý.“

Je to vaše vůbec první umístění na stupních vítězů ve stíhacím závodu v kariéře. Čím to, že to tentokrát vyšlo?

„Těžko říct. Samozřejmě jsem měla dobrou startovní pozici, to bylo fajn. Jsem ráda, že jsem to zvládla nějak dotáhnout až do konce.“

Vleže jste opět neminula žádný terč, máte skoro stoprocentní úspěšnost. Cítíte se vleže sebejistě?

„To bych úplně neřekla. Ale myslím, že se mi zatím daří dělat věci správně, na první dobrou. Že si vždycky lehnu a nemám problém s polohou. To si myslím, že je základní úspěch.“

Při první položce vestoje přišly jediné dvě chyby. Co se tam stalo? Podle trenéra Jiřího Holubce to byly relativně daleké rány mimo.

„Nechala jsem se rozhodit tou první ránou a pak jsem se úplně nedostala do správného rytmu. Tam mi asi koncentrace utekla malinko pryč.“

Po poslední střelbě jste vybíhala jako druhá, ale pak vás předběhla Norka Tandrevoldová. Už vám docházely síly?

„Ano, docházely. Už to bylo opravdu těžké.“

Poprvé v jednom dílu Světového poháru jste dvakrát po sobě na bedně, to musí těšit.

„Jo, jsem ráda. Stíhačky, když jsem měla dobrou pozici, jsem většinou nezvládla udržet, takže jsem za to teď ráda.“

V minulé sezoně jste vyhrála hned první závod, ale poté už pódium nebylo. Před sezonou jste prohlásila, že byste byla radši, když byste hned na začátku nevyhrála, ale zase to bylo lepší v průběhu sezony. Takže to teď vychází?

„Jo, asi je to lepší varianta, než se pak trápit. Ale sezona je dlouhá, uvidíme, jak to bude vypadat. Tohle jsou trošku moje tratě, uvidíme, jaké to bude ve Francii.“

Před sobotním závodem napadl trochu sníh. Jak to změnilo trať?

„Ono spíš pršelo, to co padalo, bylo hodně mokré. Sjezdy byly rozhodně lepší než ve sprintu, ale bylo to trošku pomalejší. Byly vyjeté jedna dvě stopy a zbytek byl zapadaný, tam se úplně nevyplatilo jet.“

Jak jste se cítila před poslední položkou? Odstřílela jste ji poměrně sebevědomě.

„Nebyla jsem nervózní, snažila jsem se myslet na to, abych si dobře stoupla, aby mi to sedělo a bylo to pro mě co nejjednodušší.“

V předchozím závodu jste si stěžovala na zatáčky, že se vám v nich jelo špatně. Zaměřila jste se na ně před stíhacím závodem?

„Já jsem si je projížděla i před sprintem, ale když tam pak projede 60 holek, stejně se to mění.“

Ve stíhačce vyhrála Julia Simonová, která zároveň vede SP. Nahoru jste se začaly propracovávat v podobnou dobu. Jaká je?

„My jsme stejně staré, spolu to táhneme docela dlouho od juniorských let a vždycky jsme se bavily, nemáme spolu vůbec žádný problém, vždycky prohodíme pár slov. Je pohodářka.“

Letos to vypadá, že se taky naučila střílet výrazně lépe. I to máte společné.

„Ano, má to stabilní. Ale myslím, že ukázala i loni v masácích, že čtyřpoložkové závody umí, že jí to sedí.“

Jak to u vás vypadá se silami do štafety?

„Teď musím nějaké načerpat a uvidíme v neděli. To se těžko říká.“

Těšíte se na ni?

„Jo, těším se vždycky, štafety mě baví. A říkám si, že když jsem dnes trať ujela jako pětkrát dvojku, tak zítra třikrát už to taky nějak zvládnu.“

Loni jste měla jedny stupně vítězů, byť zlato, za celou sezonu, letos už mátě pódia dvě. Dodává vám to další klid, že jste na dobré cestě?

„Já to asi nehodnotím podle umístění, ale spíš podle toho, jak závod vypadá. Takže teď si myslím, že je to lepší a že to jsou bedny, je milej bonus. Spíš jsem ráda i za střelbu a že je to relativně stabilní.“

Zvyšuje to ve vás očekávání od dalších závodů?

„Snažím se tohle nevnímat, brát každý závod od nuly a moc se na to tohle neupínat.“