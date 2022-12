Návrat Soukalové po šesti letech? Experti: Má na to. Řekli, co by ji čekalo

Byla by to senzace, historická událost v dějinách profesionálního sportu. Gabriela Soukalová přiznala, že má k biatlonu zase hodně blízko, i když možnost opravdového závodního comebacku sama relativizuje . Ale pojďme se v předvánočním čase zasnít. Co by případný návrat po dlouhých šesti letech obnášel, pokud by se o něj opravdu pokusila? „Věřím, že pokud bude v pořádku, zvládla by to. Byla by to pěkná pohádka,“ říká Jaroslav Větvička, vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace.

Poslední vzpomínky na Gabrielu Soukalovou v závodní kombinéze jsou euforické. Zahrnují tři medaile z mistrovství světa 2017 v Hochfilzenu, včetně titulu šampionky ze sprintu, také dva malé křišťálové glóby a druhé místo v boji o obhajobu toho velkého. Když po vleklých zdravotních problémech následně ukončila kariéru, mnozí cítili, že to bylo předčasně.

I proto vzbudily v posledních měsících takovou pozornost zprávy o tom, že znovu našla cestu k aktivnímu sportu. I když ambice na závodní comeback sama odmítá.

„Nemyslím si, že by to bylo reálné, že bych se po pěti letech mohla dostat na úroveň, která by byla žádoucí pro soutěže. Nevím, jestli by to pro mě bylo vlastně i zajímavé, protože jsem byla zvyklá na nějaký standard z hlediska výsledků, to mě hodně motivovalo. Nemyslím si, že by se tohle v mém podání ještě mohlo povést,“ řekla před pár dny v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Chystá se Soukalová na návrat k biatlonu? Z dvou set střel minula dvakrát Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Oficiálně ukončila kariéru v květnu 2019 po dvou temných letech, kdy se od biatlonu v podstatě odstřihla. Od té chvíle se ovšem situace změnila. Běžkami se zase baví a byla se podívat i na střelnici. Co kdyby ji přece jenom zlákala vyhlídka MS v Novém Městě na Moravě, které se chystá na únor 2024? Čemu by pak čelila? Co by musela překonat? Zkrátka, byl by to dobrý nápad?

„Pravděpodobně má za sebou velký tréninkový výpadek na vrcholové úrovni. V biatlonu tvoří základ vytrvalostní složka, lyžování,“ upozorňuje Větvička. „Jde taky o