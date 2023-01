Biatlon: Krčmář se ve stíhačce propadl, Davidová uhájila 5. místo

Chvíli to vypadalo, že by se mohla posunout. I tak udělala Markéta Davidová s jednou střeleckou chybou maximum, aby zůstala na rozšířených stupních. A to se jí povedlo, stejně jako ve sprintu zajela česká ženská jednička v Pokljuce na pátém místě také ve stíhacím závodu. Oproti sprintu se na „bedně“ prohodily jen Wiererová se Simonovou, když Italka byla v sobotu lepší. Skvělý závod zajela také Tereza Voborníková. Michal Krčmář se z pátého místa propadl do třetí desítky.