Smíšená štafeta v Pokljuce sedmá. Krčmář: Mám toho plný kopačky

Mekka slovinského biatlonu, to je Pokljuka. Odlehlé místo v Triglavském národním parku v minulosti nejednou hostilo soustředění české reprezentace. Češi si oblíbenou destinaci pamatují, protože víkend jim z individuálního hlediska přál. Michal Krčmář si zajel letošní maximum 5. místem ve sprintu. Dvakrát pátá byla také Markéta Davidová. Kariérní strop si užila Tereza Voborníková.

Markéta Davidová před Vánoci v Annecy poněkud sešla z dobře vyšlapané cesty zhoršenými výsledky, ale v Pokljuce zase ukázala, že patří mezi elitu. Ve sprintu i ve stíhačce brala shodně 5. místo a do Ruhpoldingu pojede jako sedmá žena celkového pořadí SP. „Do šestky je to super. Samozřejmě bych si přála, kdyby moje nohy byly trochu živější, ale za 5. místo jsem spokojená,” dodala po sobotní stíhačce.

Ze Slovinska si odveze plnou hrst bodů také Tereza Voborníková, která si 21. místem ve stíhačce vylepšila nejlepší výsledek ve SP.

Michal Krčmář se pochlapil rovněž 5. místem ve sprintu, kde se mu sešla přesnost a rychlejší střelba s kvalitně připravenými lyžemi. Ve stíhačce však dobrá muška Bimbovi chyběla. „Mrzí mě to, samozřejmě, ale nebudu se z toho hroutit. Pět chyb je hrozně moc, tady se střílí velmi dobře. Neměl jsem šanci uspět. Tak věřím, že to byl jen špatný den a v neděli bude líp.“

V neděli líp bylo, i když to tak ze začátku nevypadalo. V single smíšených štafetách hned na úvod odpálil jakékoliv české ambice pokaženou střelbou Adam Václavík. Byť se po něm Jessica Jislová činila, na lepší než 15. příčku se české duo nevyškrábalo.

Česko však více hledělo k tradičním smíšeným štafetám, kam nastoupilo kvarteto Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Na posledním úseku dostala Davidová ztrátu na 5. místo šestnáct sekund, ale tentokráte to tolik nejelo a 7. pozici už nedokázala vylepšit.

“Dneska to byl boj. Sotva jsem plet nohama, takže jsem moc rád, že mi to na stojce popadalo, byl jsem totiž strašně unavenej a vyklepanej. Nohy mi vůbec nešly. Mám toho plný kopačky. Na stojce jsem cítil, že nám tam přišel poryv větru. Dneska se to docela točilo,” zhodnotil těžkosti ve štafetě Krčmář.

“Před Ruhpoldingem máme naštěstí více času než kluci, takže stihnu nějakou regeneraci a musím někde nabrat síly,” prohlásila po štafetě unavená Davidová.

A jak hodnotil nedělní štafety trenér české reprezentace Michael Málek? “Adamovi se to v singlu úplně nepovedlo na střelnici. Musíme na tom nějak zapracovat a zkusit ho dát psychicky dohromady. 7. místo ve smíšených štafetách určitě není propadák, i když bychom si přáli, aby byli výš, nicméně k tomu by nám nějakým zaváháním museli pomoct i soupeři.”