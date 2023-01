Proklatá jedna chyba i výpadek proudu! Krčmář i tak na soli dojel pro TOP 10

Zelené mýtiny kolem, vysoká teplota a téměř bezvětří. Takové podmínky ve středečním vytrvalostním závodě nabídl bavorský Ruhpolding. Prosolený pás zasněžené tratě připomínal z leteckých záběrů spíše jakousi vodící linku.

Česká jednička Michal Krčmář se vydala na trať brzy s číslem 8 a dlouho dělal českým fanouškům radost. Sice tradičně nestačil běžecky na norské rychlíky, ale držel krok díky přesné střelbě. Na lyžích to sice nebylo to pravé ořechové, ale malorážka nakonec Krčmářovi přinesla další cenné body do SP.

Navíc přišel kuriózní moment, kdy v Ruhpoldingu na několik minut vypadl elektrický proud, což se stalo zrovna v okamžiku, kdy se Krčmář blížil na závěrečnou střelbu. „Snažil jsem se střílet v poklidu. Za jedna není špatné, ale trochu mě to hlodá. Šel jsem si pro čtyři nuly,” pronesl v cíli Krčmář.

Zároveň však v Ruhpoldingu nebyly snadné podmínky a Krčmář okomentoval i zmíněný výpadek elektřiny. „Byl to typickej Ruhpolding, takže hrabavej sníh, ve kterém člověk vrávorá. Je to spíš takovej tanec na lyžích. Ten výpadek proudu mě překvapil, když jsem přijížděl na střelnici, všude tma a na terčích tmavo. Snažil jsem se to nevnímat, ale trošičku zhoršená viditelnost byla. Efekt na střelbu to velký ale nemělo. Spíše taková kuriozitka,” dodala česká jednička.

I přes komplikace na poslední střelbě Krčmář udržel 8. místem elitní desítku, což se mu v této sezoně povedlo už potřetí.

Ostatní Češi tolik vidět nebyli. Adam Václavík chyboval na střelnici šestkrát, Jakub Štvrtecký čtyřikrát a na body nedosáhli. Štvrtecký se přitom do kolotoče SP vrátil po krátké viróze. „Hned po závodě jsem říkal Michalovi, že mě bolelo břicho, že na oběd nemůžu jíst špagety carbonara, že si mám dávat jen čisté těstoviny jako vždycky a gratuloval jsem Michalovi. Taky jsme probírali výpadek proudu, to se moc často nestává,” říkal Štvrtecký, který přiznal po nemoci ještě problémy s dýcháním.

Nemoc pro změnu do vytrvalostního závodu v Německu nepustila Jonáše Marečka, jehož místo zabral Vítězslav Hornig. Ani on ale v závodě na body nedosáhl kvůli třem minelám na trati.

Z vítězství se opět radoval fantom sezony Johannes Thingnes Bö z Norska, druhý skončil jeho krajan Vetle Sjastad Christiansen. Norský blok na prvních místech narušil slovinský veterán Jakov Fak, který bral pomyslný bronz.

SP v biatlonu pokračuje v německém Ruhpoldingu už ve čtvrtek od 14.10 vytrvalostním závodem žen.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. J. T. Bö 48:48,4 (2 trest. minuty), 2. Christiansen (oba Nor.) -9,9 (1), 3. Fak (Slovin.) -29,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -42,8 (1), 5. Giacomel (It.) -47,6 (1), 6. Doll (Něm.) -56,3 (1) ...8. Krčmář -1:27,7 (1), 45. Štvrtecký -5:02,6 (4), 63. Václavík -6:58,6 (6), 73. Hornig (všichni ČR) -7:36,6 (3).

Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 869, 2. Laegreid 725, 3. Christiansen 428, 4. Fillon Maillet (Fr.) 409, 5. Doll 369, 6. Dale (Nor.) 366, ...15. Krčmář 299, 37. Štvrtecký 59, 47. Mikyska 41, 73. Mareček 8.