Zdatná záloha: biatlonisté na univerziádě brali čtyři medaile, přihlížel i Rybář

Celkem 12 medailí (5-1-6) získala česká výprava na Zimních světových univerzitních hrách. Své zastoupení v této bilanci má také biatlon, a to hned se dvěma zlaty. Ta získalo duo Tereza Jandová/Jakub Kocián a Kristýna Otcovská v hromadném závodu žen.

Přímo na místě to sledoval také Ondřej Rybář. „Už delší dobu pracuji pro FISU (Mezinárodní federaci univerzitního sportu), kde jsem ve funkci vedoucího technické sekce pro biatlon. Tam působím od roku 2005, takže několik univerziád už jsme pořádali. Mám tam ale takovou dvojí roli, jednak jako delegát FISU, ale také můžu být v kontaktu s českým týmem,“ vysvětluje sportovní ředitel Českého svazu biatlonu.

Už dřív tak pomáhal na těchto akcích třeba Jaroslavu Soukupovi nebo i dalším reprezentantům. „Byli tam občas kluci z týmu, které jsem trénoval, takže jsem měl možnost s nimi nějakou formou fungovat. Jsou to takové spojené nádoby.“

Sběr medailí u biatlonistů odstartovala Jandová. „Ukázala tím, že téměř v každém závodu by mohla mít možnost bojovat o medaili. Jenže trošku laboruje s holeněmi. Na začátku z každého závodu, do kterého nastoupila, brala medaili, jenže pak už nemohla startovat,“ připomněl Rybář její bronzy ze zkráceného vytrvalostního závodu a sprintu.

Zlato pak přidala ještě Kristýna Otcovská. „Když jsem viděl průběh závodu, kdy odjížděla po první položce poslední, protože si tam dala tři kola, moc jsem tomu nevěřil. Ale pak už se dobrou střelbou propracovala dopředu a do posledního kola odjížděla s Francouzkou… Je vidět, že vůli má a bylo moc pěkné dívat se, když přijela první do cíle. Takže co se týče biatlonu, byla to úspěšná univerziáda,“ dodal Rybář.

Také ale připomněl důležitou věc. A to, že univerziádu úplně nelze srovnávat se závody IBU Cupu nebo dokonce Světového poháru. „Samozřejmě konkurence je jiná. Je to závod vysokoškoláků, takže to bereme v téhle rovině. Určitě jsme hrdí na to, že medaile brali a nebudeme to srovnávat se SP a IBU Cupem, protože se to tak úplně srovnávat nedá.“

Právě se zmiňovanou „druhou ligou“ biatlonových závodů IBU Cupem mají ale čeští vysokoškoláci už také své zkušenosti. „Většina z těch, kteří na univerziádě byli, už v IBU Cupech jezdí, ať jde o Terku, Kristýnu, nebo třeba i Luďka Abraháma, který je jedním z našich nadějných juniorů. Loni absolvoval i některé seniorské IBU Cupy. Pepa Kabrda to samé, kluci byli v týmu s Jonášem Marečkem, Tomášem Mikyskou. Takže tuhle zkušenost už mají,“ odpověděl sportovní direktor na dotaz, zda by se mohli v budoucnu třeba začlenit do širší reprezentace.

„Kuba Kocián prošel juniorským týmem. Kvůli tomu, že jsme velice zúžili seniorský tým, se do něj nedostal, ale teď byl platným členem v singlovce, posbíral tam čtvrté, sedmé místo, čili nádherná umístění. To jsou lidi, kteří celou strukturou našeho systému prošli.“

Vzdělání je pro biatlonovou obec nesmírně důležité. „Dlouhodobě spolupracujeme s akademiky, protože pro nás je to důležité. Chceme, aby sportovci měli i vzdělání. Někdy to není jednoduché spojit, když děláte vrcholový sport. Na druhou stranu myslím, že naši sportovci plní zkoušky, někdy mají termín posunutý, ale jinak jsou to lidi, kteří mají dobrý základ pro vstup do života,“ dodal Rybář.