SP v biatlonu 2022/23 Oslo: jaký je program a výsledky finále SP?

1. Christiansen (Nor.) 171, 2. Doll (Něm.) 151, 3. Ponsiluoma (Švéd.) 132, 4. Rees (Něm.) 123, 5. Giacomel 120, 6. Hartweg (Švýc.) 120, ...9. Krčmář 90, 29. Štvrtecký 35, 56. Mareček 9.

1. Vittozziová (It.) 225, 2. Simonová (Fr.) 155, 3. H. Öbergová (Švéd.) 153, 4. Tandrevoldová (Nor.) 147, 5. Wiererová (It.) 143, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 129, ...10. Davidová 87, 32. Jislová 27, 45. Voborníková 19, 48. Charvátová 16, 65. Václavíková (ČR) 1.