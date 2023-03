Sprint biatlonistek v Oslu odložen kvůli počasí. Závod by byl jen o štěstí

Závěrečný sprint tohoto ročníku, v němž měla bojovat i pětice českých reprezentantek v čele se sedmou ženou seriálu Markétou Davidovou, měl původně odstartovat v 15:20. Kvůli husté mlze byl nejprve o půl hodiny odložen a následně přesunut na další den. O novém harmonogramu bude IBU informovat během příštích hodin.

„Šlo především o viditelnost na střelnici. Nebyly by tam stejné podmínky,“ řekl sportovní ředitel Německého biatlonového svazu Felix Bitterling. „Bylo to víc než hraniční. Bylo by to jen o štěstí,“ doplnil.

Nejblíže vítězství v disciplíně je aktuální mistryně světa Němka Denise Herrmannová Wicková, která vede o čtrnáct bodů před Italkou Dorotheou Wiererovou. Malý křišťálový glóbus za stíhací závod získala Francouzka Julia Simonová, která má o 23 bodů více než druhá Elvira Öbergová ze Švédska. Simonová vede i celkové pořadí Světového poháru, a to o 144 bodů před Wiererovou.

Ve hře je ještě maximálně 180 bodů. Po sobotním sprintu by měl program v Oslu vyvrcholit závodem s hromadným startem.