Sezona v podání žen: Obhájkyně v potížích, sestry Öbergovy na lovu

Pořadí žen v sezoně 2022/23 (Velký křišťálový glóbus) 1. Julia Simonová (Fr.) 2. Dorothea Wiererová (It.) 3. Lisa Vittozziová (It.) 4. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) 5. Elvira Öbergová (Švéd.)

Zatímco u mužů se bude opět řešit nadvláda Norů, v případě žen je hlavním tématem odchod řady úspěšných biatlonistek, jako Marte Olsbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová či Denise Herrmannová-Wicková. Dalším velkým tématem bude i to, zda obhájkyně Velkého křišťálového glóbu Julia Simonová dokáže, i přes potíže v podobě obvinění týmových kolegyň z krádeže, navázat na loňskou výtečnou formu.

Talent proměněný ve velký glóbus

ELVIRA ÖBERGOVÁ (Švéd.)

V první části minulé sezony se jí dařilo skvěle, byla jen 76 bodů za vedoucí Julií Simonovou. Jenže pak přišla nemoc, která jí zbytek ročníku výrazně zkomplikovala a také připravila o možnost bojovat o Velký křišťálový glóbus. „Byla to hodně hořká pilulka. Onemocněla jsem na mistrovství světa, tak jsem doufala alespoň v úspěch v SP. Jenže pak jsme přijeli do Nového Města a tělo nefungovalo, jak mělo,“ popsala mladší ze sester Öbergových. I na novou sezonu je skvěle připravená a doufá, že tentokrát už bude její honba za velkým glóbem úspěšná. Velkých úspěchů, třeba znovu na MS, by ale ráda dosáhla i její sestra Hanna.

Umístění v minulé sezoně: 5. místo celkově v SP, 2. místo stíhací závod. Na MS v Oberhofu: 3. místo štafeta

Statistiky v sezoně 2022/23: Úspěšnost střelby celkově: 88 %

Úspěšnost střelby vleže: 89 %

Úspěšnost střelby vestoje: 86 %

Běžecký čas oproti průměru start. pole: -5 %