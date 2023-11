Rybář o mazání: Hra s časem. Nelze čekat, co pustí Norové, hledáme sami

Všechny včetně samotných biatlonistů zajímá, jak se v úvodu sezony projeví jejich letošní příprava. Nejde však jen o jejich formu, ale také o to, jak dobře budou mít připravené lyže. S vosky bez fluoru to zase bude jiné. „Nikdo nemá tušení, jaké nové přípravky přijdou na trh, jak s tím nakládat. Proto už dva roky systematicky pracujeme, spolupracujeme s univerzitami a soukromými firmami, které mohou výzkum podpořit. Byli bychom rádi, kdybychom měli něco jiného než konkurence a připravili jsme našim sportovcům dobré lyže,“ prohlásil Ondřej Rybář.

Kromě nových vosků bude kvůli kontrolám i jiný harmonogram pro závodníky. V čem se to tedy bude lišit?

„Lyže budou odevzdávat třeba tři čtvrtě hodiny před startem, aby měli rozhodčí prostor všechny screeningem projít, lyži přečíst, zda je tam nějaké množství fluoru a jestli vůbec závodníka pustí do závodu. A může se stát, že biatlonista sice bude na startu, ale nejede, pokud při kontrole něco naměří. Doufám, že k tomu nedojde. Abyste ale mohli lyži odevzdat tři čtvrtě hodiny před startem, znamená to, že ji musíte dřív otestovat, aby tam mohla být už namazaná.“

V čem to bude jiné než dosud?

„Jestli třeba hodinu před startem začal nástřel a my jsme hodinu před startem dotestovávali lyže, tak teď už musí být lyže minimálně před nástřelem nachystaná, skoro namazaná. Testování proto musí začít dřív. Pro závodníky to znamená dřívější příjezd na závodiště, pro servisáky to bude možná víc testování, že tam nebudou chtít honit sportovce. Další věcí je, že když se změní počasí, nejste schopní reagovat, protože lyži už odtamtud nemůžete vzít a něco na ni dát. Ale mají to všichni stejné.“

Je mazání největší téma startu této sezony?

„I tím, jak se některé věci prezentovaly, tak to téma teď běží. Ale jinak samozřejmě bych řekl, že největší téma je vždycky to, jak se povede připravit sportovce. Ale je to tvrdá realita, pokud nebudete mít konkurence schopné lyže, tak sportovec může být sebelepší a neuspěje. Takže tady to jen ukazuje, jak je důležitá symbióza celého týmu. Když sportovec bude vynikající, ale nebude mít podporu, která stojí nemálo peněž, sám nic nezmůže.“

Michal Krčmář si myslí, že Norové nějaké informace pustí, aby to nezničilo biatlon. Jste stejného názoru?

„Když byl člověk u toho blíž jako trenér, tak ví, že cílem je Nory porážet. My nemůžeme spoléhat, že oni nám něco pustí, ale chceme být lepší než oni. Takže samozřejmě hledáme něco lepšího, a byly i chvíle, kdy jsme mívali třeba na mokrý sníh jednu z nejlepších máz. To se vám může podařit najít. Ale je jen otázka času, než se to někde proflákne. Takže když něco najdete, tak jen čekáte, jak dlouho to utajíte. Tím pádem ani Norové všechno pořád neutají. Je to jen hra s časem.“