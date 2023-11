Expertka Soukalová sázela hlášky: Já měla manýry. Česká budoucnost je...

Víc než šest let po svém posledním závodě kariéry, který absolvovala koncem zimy 2017, se Gabriela Soukalová vrátila do biatlonového světa. Jako expertka Česká televize měla při ženské štafetě v Östersundu za úkol diskuzi ve studiu i pomoc během přímého přenosu závodu.

„Rozjezd jsme měli parádní. Nejenom já, ale i fanoušci pomýšleli na top výsledek. Bohužel, střelnice a podmínky v Östersundu jsou někdy nevyzpytatelné, došlo k nečekaným zvratům,“ hodnotila Soukalová šesté místo ženské štafety.

Český tým byl po prvních dvou úsecích Terezy Voborníkové a Jessiky Jislové na nadějném druhém místě.

„Terka je moje favoritka, sleduju ji pár let. Myslím, že má velký talent. Bude to nosič světla pro náš biatlon do budoucna,“ prohlásila Soukalová.

V druhé polovině závodu Češky ztratily. Markéta Davidová musela na jedno trestné kolo, finišmanka Lucie Charvátová na dvě. Davidová zatím nemá za sebou příliš vydařený start do sezony, Soukalová se ji ale snažila podpořit.

„Je to náročné. Já jsem to měla tak, že první starty člověk hledal jistotu a utvrzoval si dovednosti. Věřím, že Markéta bude pořád optimistická. Věřím, že se otrká a postupem sezony získá jistotu,“ uvedla Soukalová.

Angažmá v České televizi pro ni znamená velký comeback do světa biatlonu, který opustila kvůli potížím s lýtky. Kvůli nim přišla o start na olympiádě v Pchjongčchangu a kariéru ukončila v květnu 2019.

„Těším se moc. Přiznám se, že vrátit se zpátky aspoň v myšlenkách do toho prostředí, je pro mě úžasné, je to velká výzva. Doufám, že mi to diváci nevyčtou,“ líčila Soukalová v úvodu přenosu.

K její nové roli jí blahopřáli i současní reprezentanti.

„Ať je na nás občas i tvrdá, ať není měkká,“ popřál jí s úsměvem Michal Krčmář.

„Gabča se vypracovala skrze média na velice slušnou úroveň. Věřím, že našemu sportu pomůže,“ uvedla Lucie Charvátová.

„Je super, že do toho šla. Komentovat závody není úplně jednoduchá věc, tak jí přeju, aby se jí to dařilo,“ řekla Davidová.

Soukalová se hned snažila komentář obohatit svými unikátními zkušenostmi.

„Musím říct, že jsem si vždy vybírala, když byla možnost, první stavy. Je velká výhoda, když máte možnost být v přední části střelnice. Z hlediska větru to tam bylo vždy klidnější a dalo se tam lépe soustředit,“ vysvětlovala divákům taktiku na střelnici, kde situaci opět hodně ovlivňovaly poryvy větru.

A nabídla taky svůj originální způsob, kterým bojovala proti zimě.

„Já jsem měla manýry, ne úplně přijatelné pro všechny trenéry. Dovolila jsem si několikrát za svůj život startovat v oteplovákách,“ usmívala se Soukalová. „To je docela bizarní. Já jsem v nich jela osmkrát a osmkrát jsem vyhrála...“