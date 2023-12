Östersund: vlažný rozjezd SP v mrazu. Trápení favorita i Davidové na střelnici

Začalo to hodně slibně. Smíšená štafeta ve složení Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidové a Jessica Jislová hned první den sahala po medaili. I když z toho nakonec bylo těsně páté místo, zdálo se, že je vše na dobré cestě. Dokonce i lyže, o kterých se toho před startem sezony napovídalo hodně, všichni Češi až překvapivě hodně chválili. I v nové éře s vosky bez fluoru se tedy zdálo, že Češi nic nezaspali.

Zdviženým prstem byla tak trochu střelba Davidové, která na svém úseku chybovala jednou vleže a dvakrát vestoje. Ale co, první závod, nervozita, řekl si trpělivý fanoušek.

Pak ale přišel vytrvalostní závod a v něm česká ženská jednička v čtyřpoložkovém závodu netrefila hned pět terčů a byla za to sama na sebe naštvaná. „Jednička na položce se stane, ale dvojky by tam být neměly,“ okomentovala své střelecké skóre 0-2-1-2. Kvůli tomu jí patřilo až 44. místo.

Lyže ale stále jely. „Ve sjezdu jsem tam dokonce předjel Johannese (Böa). To myslím, že se mu předtím mockrát nestalo,“ smál se Jonáš Mareček.

Během dvou volných dnů se ale v Östersundu, oproti předchozímu víkendu, dost ochladilo, změnila se struktura sněhu a najednou měl český servis potíže. Ve čtvrteční štafetě zhodnotil Krčmář lyže následovně: „To bylo velký špatný.“ Ženy se ve štafetě ještě udržely a skončily šesté. Mužům o den později už závod moc nevyšel, byli až desátí. A to to horší mělo teprve přijít.

Do Česka mají dorazit teploty okolo -10 stupňů Celsia až v pondělí, ale na severu panovaly už déle, při sprintech bylo na stadionu -15 stupňů. Davidová sice nemluvila o zmrzlých prstech, přesto se opět nemohla pochválit za střelbu. „Pocity jsou špatné, protože špatně střílím,“ hlásila Davidová v pátek a k tomu přidala ještě poznámku o nekonkurenceschopných lyžích. To muži prsty necítili.

„Nevím proč, normálně s tím problém nemám, ale teď mi na ležku totálně zmrzla ruka a střílel jsem po paměti, vůbec jsem neměl cit na spoušti,“ popisoval Krčmář.

Tohle všechno vedlo k tomu, že do nedělního stíhacího závodu odstartoval Krčmář z 25. místa, Davidová až z 37. Dokázala se ale ještě na poslední závod ve Švédsku zkoncentrovat. Ve střelbě chybovala už jen dvakrát a i díky obstojnému běhu projela cílem osmnáctá. Nic na jejím lepším pocitu ze závodu neměnil ani fakt, že šest závodnic, které měly vyrážet do stíhačky před ní, kvůli nemoci neodstartovalo.

„Byla jsem zmrzlá, při střelbě jsem dýchala, nedýchala, vůbec to nebylo v rytmu, ale jsem ráda, že to nebylo tak hrozný jako ty předchozí závody,“ našla konečně i nějaká pozitivní slova.

Po úvodních střelbách, kde chybovala daleko víc, říkal i kouč českých žen Egil Gjelland, že Davidová dělala i technické chyby. Těch se včera snažila vyvarovat. Její střelba sice nebyla tak rychlá, jako jsme u ní vídali na začátku minulé sezony, ale potřebné pro ni bylo opět najít jistotu. Zda se to povedlo u ní, ale třeba i u Adama Václavíka, který byl včera nejúspěšnějším Čechem, ukážou tento týden další závody v rakouském Hochfilzenu.

Všechny bude zajímat ale i to, jak si po přesunu do trochu teplejšího pásma povedou Norové, kterým se nedařilo tolik, jak se čekalo. Třeba Johannes Thingnes Bö byl ve sprintu 18. A ve stíhačce to vytáhl „jen“ na 15. příčku. Naopak se ve skvělém světle ukázali Němci a také Francouzka Lou Jeanmonnotová.

SP v biatlonu v Östersundu - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 31:38,4 (3 trest. okruhy), 2. Nawrath (Něm.) -5,1 (2), 3. Christiansen -7,2 (1), 4. T. Bö -29,6 (1), 5. Strömsheim (všichni Nor.) -38,2 (2), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -42,5 (2), ...34. Václavík -3:23,4 (2), 36. Karlík -3:37,5 (4), 37. Krčmář -3:39,8 (5), 42. Mareček (všichni ČR) -3:48,4 (3).

Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Nawrath 177, 2. Samuelsson 176, 3. T. Bö 140, 4. Strelow (Něm.) 125, 5. Strömsheim 125, 6. Christiansen 120, ...26. Krčmář 47, 40. Mareček 13, 46. Václavík 7, 49. Karlík (všichni ČR) 5.

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:41,3 (0 trest. okruhů), 2. Preussová -0,3 (1), 3. Voigtová (obě Něm.) -18,5 (1), 4. Arnekleivová (Nor.) -24,7 (1), 5. Tandrevoldová (obě Nor.) -35,9 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:03,2 (2), ...18. Davidová -2:38,9 (2), 23. Jislová (obě ČR) -3:13,3 (1).

Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Preussová 200, 2. Jeanmonnotová 197, 3. Voigtová 165, 4. Knottenová (Nor.) 159, 5. Vittozziová (It.) 154, 6. Arnekleivová 123, ...36. Davidová 27, 42. Jislová 18, 45. Voborníková (všechny ČR) 11.