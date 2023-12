Paradox vosků bez fluoru. Norové je chtěli, hvězdný Bö s nimi ale ztrácí

Patřili k těm, kdo prosazovali zákaz používání vosků s fluorem v lyžování i biatlonu. Teď si možná Norové trochu rvou vlasy. Jejich největší hvězda se na nové máze totiž moc dobře necítí. Ve sprintu, kde v minulé sezoně nedal Johannes Thingnes Bö soupeřům šanci, byl v pátek až osmnáctý. Na trati mu to nejezdí tak, jak býval zvyklý. „Dřív se dalo na lyžích létat i bez větší síly v horní části těla, teď už to nejde,“ posteskl si hubený biatlonista.

Spousta biatlonistů po prvním díle Světového poháru v Östersundu přemýšlí, jak své výkony vylepšit. Ovšem nikdo by nečekal, že mezi nimi bude i loňský suverén a biatlonové superstar Johannes Thingnes Bö. I když majitel Velkého křišťálového glóbu už vlastně ví, co bude muset udělat: najít si dobrou posilovnu a začít zvedat činky a dělat jiná posilovací cvičení k tomu, aby zmohutněl v horní části těla.

„Myslím, že mezi vosky, které obsahují fluor a těmi, které ne, je velký rozdíl. Dřív se dalo na lyžích létat bez větší síly v horní části těla, teď už ne. Jsem prostě příliš slabý, takže musím nabrat víc svalů,“ zamyslel se v rozhovoru pro norskou rozhlasovou a televizní stanici NRK.

K tomuto uvědomění dospěl hlavně po sobotním sprintu. Tam sice třikrát chyboval na střelnici, ovšem ani na trati mu to nejelo tak, jak býval zvyklý. A tak byl muž, který v minulé sezoně ovládl všechny sprinty, po tom prvním v novém ročníku hodně přísný.

„Nemohl jsem se do toho dostat. První střelba byla chaotická, na druhé už to bylo lepší, ale byl jsem unavený. Skoro jako bych doufal, že se netrefím, budu mít trojku a nebudu muset bojovat až do úplného závěru. S takovým uvažováním si pak zasloužíte, aby se vám nedařilo,“ prohlásil Bö.