Doll ovládl sprint, čtyři Němci v TOP 6! Češi chybovali na střelnici

Vedle Krčmáře bodoval z Čechů ještě třicátý Jakub Štvrtecký. Mimo bodovanou čtyřicítku skončil 43. Jonáš Mareček a 75. Mikuláš Karlík. Adam Václavík nestartoval kvůli nachlazení.

Po čtvrtečním sprintu žen absolvovali premiéru SP v Lenzerheide také muži. Kvůli koronaviru chyběl Švéd Sebastian Samuelsson, který přišel o druhé místo průběžném pořadí Světovém poháru.

Dvaatřicetiletý Krčmář minul hned první ránu. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu 2018 se poté nevyvaroval chyby ani při střelbě vestoje a ztratil v cíli na vítězného Dolla minutu a 33 sekund. Od první desítky ho dělilo necelých pětadvacet vteřin.

„Je to škoda. Když se na to podíváme, tak všechny závody s nulou by měly vysokou kvalitu. Ale to jsou kdyby,“ řekl České televizi Krčmář. Dvakrát chyboval i ve třetím sprintu sezony. „Zatím se přes to nemůžu dostat. Jsou tam jedničky, minuty mi vyskakujou. Nejsou to žádné zkažené položky, ale k tomu výsledku vidíte, že musíte nulovat. Nejsem z toho extra přešlý, ale mrzí mě to,“ podotkl.

O osm let mladší Štvrtecký začal čistou položkou vleže, vestoje ale dvakrát minul a propadl se. Přesto dosáhl na nejlepší umístění v sezoně a získal v ní první body. „Chtěl bych poděkovat hlavně Žemlovi (bývalému biatlonistovi Milanu Žemličkovi). Psali jsme si a dal mi pár rad. Není to ještě optimální, ale myslím, že mi to hodně pomohlo,“ uvedl Štvrtecký. „Dokázal jsem udělat práci na střelnici, kterou jsem chtěl. Škoda těch dvou chyb, ale zatím asi nejlepší sprint,“ doplnil.

Doll si připsal páté individuální vítězství a třetí ve sprintu. Vedle stoprocentní střelby se blýskl i třetím běžeckým časem, díky němuž za sebou udržel v posledním kole Johannese Böa.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - sprint (10 km): 1. Doll (Něm.) 23:15,8 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -5,4 (1), 3. Nawrath (Něm.) -36,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -39,1 (0), 4. Horn (Něm.) -39,1 (1), 6. Kühn (Něm.) -44,3 (0), ...25. Krčmář -1:33,1 (2), 30. Štvrtecký -1:46,7 (2), 43. Mareček -2:17,8 (3), 75. Karlík (všichni ČR) -3:19,6 (4).

Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. T. Bö (Nor.) 317, 2. J. T. Bö 304, 3. Samuelsson (Švéd.) 281, 4. Nawrath 263, 5. Dale-Skjevdal (Nor.) 246, 6. Doll 242, ...22. Krčmář 102, 45. Mareček 20, 49. Václavík 15, 56. Štvrtecký 11, 60. Karlík 5.