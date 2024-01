Nový model pro štafetu. Češi budou znovu útočit vylepšenou střelbou

Mužská štafeta má další možnost světu ukázat, co Češi umí. Zatímco v Hochfilzenu to byla katastrofa (12. místo), minulý víkend v Oberhofu už Krčmář a spol. předvedli v týmovém závodě dobrý výkon (6.). Bylo to způsobené také tím, že v novém roce dostali šanci jiní závodníci. V případě Vítězslava Horniga jde o excelentního střelce, jenže horšího běžce. Je to cesta pro štafetu?

Jen čtyři dny dělí od sebe minulou a aktuální mužskou štafetu. V té poslední v Oberhofu se Čechům vedlo dobře, skončili šestí s deseti dobíjeními a bez trestného kola. Oproti Hochfilzenu, kde dobíjení bylo 18 a k tomu tři trestná kola, je to velký posun.

U Čechů se změnilo nejen umístění, ale hlavně sestava. Z té v Rakousku zůstal pouze Jonáš Mareček. Po vánoční pauze a nástupu do druhé třetiny Světového poháru se v mužském týmu nově objevil Vítězslav Hornig, který předtím závodil v nižším IBU Cupu. A po letní operaci kolene se k závodům vrátil Tomáš Mikyska.

„Pro Víťu i Tomáše je to super šance. U Tomáše si já osobně myslím, že je to trošku uspěchané, ale… To si musí rozhodnout na kompetentnějších místech,“ říká k návratu Mikysky expert Ivan Masařík.

Také v českém týmu se počítalo s tím, že by talentovaný závodník naskočil do Světového poháru až ke konci jeho druhé třetiny, jenže sám Mikyska se cítil dobře, koleno ho nijak v tréninku nelimitovalo, a tak sbírá závodní zkušenosti už dřív.

V Oberhofu se mu střelecky dařilo, jen je u něj ještě cítit tréninkové manko v běžecké části.

Hornig platí ještě za lepšího střelce (úspěšnost k 90 %), jenže běžecky zrovna nezáří. „Víťa dlouhodobě patří mezi dobré střelce, což i ukázal. V prvních dvou závodech byl trošku pomalejší na trati, ale potom ve štafetě už myslím, že zajel super výkon,“ chválí ho Masařík.

Jenže právě jejich střelecká úspěšnost byla na východě Německa důležitá. Je tedy momentálně lepší využít dobré střelce s tím, že na trati se uvidí?

„Dřív to tak nebývalo. Dřív se preferovali spíš závodníci, kteří mají motory, a střelba nějak dopadne. Podle mě by to mělo být tak, že by měli všichni dobře střílet, a pak bude na co koukat,“ usmívá se bývalý závodník.

Je jasné, že Norům nemohou Češi v rychlosti běhu konkurovat, sázka na spolehlivé střelce se tak nabízí. „Myslím, že český tým vyloženě nespoléhá na to, že bude vítězit nad Nory, ale je tam spousta jiných štafet, které by se při dobré střelbě a takovém lepším běhu daly porážet,“ ví Masařík.

Jak jeli v Oberhofu

Jonáš Mareček, 5 dobíjení

Tomáš Mikyska, 3 dobíjení

Michal Krčmář, 2 dobíjení

Vítězslav Hornig, 0 dobíjení