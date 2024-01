Před Vánoci zářila v SP, pak šla Norka do své práce – za pult v obchodě

Ani u norských biatlonistů není vše tak růžové, jak by se mohlo zdát. Důkazem je Marit Ishol Skoganová. Kometa první části sezony, která se do Světového poháru dostala právě až v tomto ročníku, stále ještě nemá biatlon jako svou jedinou obživu. Před Vánoci musela vzít několik směn ve své běžné práci – v obchodu se sportovním vybavením. Kde jí vychází lepší hodinová mzda?

Neustále se mluví o tom, jak mají Norové ty nejlepší podmínky, technické vymoženosti, skvěle zabezpečený tým a tak dále. O to víc překvapí, že jedna z jejich reprezentantek ve Světovém poháru musí mezi závody stíhat ještě i chodit do práce.

„Myslím, že si musím promluvit se šéfem,“ žertovala v rozhovoru pro NRK Skoganová ještě před vánoční pauzou. Tedy tou biatlonovou. V první třetině Světového poháru se pětadvacetileté obyvatelce Lillehammeru dařilo nad očekávání její i všech ostatních.

Vždyť do norského A-týmu se dostala pro tuto sezonu v podstatě na zkoušku poté, co kariéru ukončily dvě hvězdy – Marte Olsbuová Röiselandová a Tiril Eckhoffová.

Právě druhá jmenovaná, která vždy působila jako sluníčko, úsměv od ucha k uchu, často byl slyšet její smích na hony daleko, o krajance mluvila při druhé zastávce SP v Hochfilzenu jen v samých superlativech.

„Osoba, se kterou nejraději dělám rozhovory? Určitě Marit Skoganová. Je hrozně vtipná,“ prozradila současná komentátorka norské televize TV2.

Kromě vtipu vyčnívala i dobrými výkony, ve stíhacím závodu v Lenzerheide se novicka v nejvyšší soutěži světového biatlonu umístila na „bedně“, když skončila třetí.

Po neděli 17. prosince, když první část sezony SP skončila, ale spěchala domů rychle odpracovat nějaké směny v obchodu XXL, který prodává sportovní vybavení. Na závody si musela vzít dovolenou.

„Zmeškala jsem poměrně dost směn. V úterý, ve středu a ve čtvrtek jdu do práce. V lednu bych měla mít nějaké směny, ale záleží na tom, jestli mi to nebude kolidovat se závody, to si je budu muset prohodit. Teď si uvědomuji, že to bude trochu složitější,“ prozradila Norka ještě před Vánoci.

Druhou stranou této mince je, že třeba díky třetímu místu v závodu jednotlivců v SP si vydělala 9000 euro (zhruba 220 tisíc českých korun). K tomu přidala ještě něco za umístění norské ženské štafety.

„Pokud se XXL vyrovná tomuto platu, slibuji, že neskončím,“ žertovala biatlonistka. Pak se ale na věc podívala reálně. „Je to fantastická hodinová mzda vzhledem k těm 30 minutám, které jsem ve stíhačce odzávodila. Ale dělám to už 15 let, a když se to přepočítá, není to tak dobré. Ale to se může během sezony změnit,“ přemýšlela Skoganová.

Někteří trenéři ze situace, kdy závodník chodí ještě i do práce, nadšení úplně nejsou. Zejména v jejím případě je totiž výrazné riziko, že v obchodě v období viróz onemocní a nebude moci závodit.

Před vánoční pauzou si kolegyně Skoganové dělala legraci, že v obchodu by už s Marit neměli příliš počítat. „O její práci navíc se hodně mluvilo a myslím, že bohužel pro XXL teď možná skončí. V novém roce ji čeká spousta zábavných věcí, do kterých se zapojí,“ řekla Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Do lednového závodního programu Skoganová naskočila, jak to bude dál, ale zatím vůbec jisté není. Zatím totiž na prosincové výkony navázat nedokázala, ve středeční štafetě dokonce musela na dvě trestná kola.