Koukal ve filmu: Nevěra, peníze za knihu a výmluvy místo smlouvy

Vzpomínky Gabriely Soukalové na vztah s Petrem Koukalem a vyprávění o jeho důsledcích patří k nejsilnějším momentům snímku. Kromě svědectví samotné hrdinky na toto téma vypovídají její někdejší kolegové z reprezentačního týmu či sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. K okolnostem vztahu se vyjadřuje i několik právníků či umělkyně Linda Vokál. A Koukal z jejich svědectví vůbec nevychází dobře.

Sama Soukalová odhaluje, že jí byl její bývalý manžel mnohokrát nevěrný. Tvrdí, že výdělky z knihy Jiná, kterou před šesti lety vydával Koukalův otec, skončily u jejího exmanžela. Měly být přitom podle ní použity na stavbu společného domu.

Velkým tématem je osud domu v Hořovicích, kde Soukalová podle svého tvrzení našla vyměněné kódy ke dveřím.

Režisér filmu Petr Větrovský nabídl Koukalovi prostor k vyjádření, ten to však odmítl. Bývalého badmintonistu bezvýsledně kontaktovala i redakce deníku Sport a webu isport.cz. Deníku Blesk poskytl Koukal krátkou reakci, v níž vysvětlil, že se vyjadřovat nehodlá.

„V momentu, kdy má bývalá žena začala před třemi lety pravidelně plnit mediální prostor lživými vyjádřeními týkajícími se důvodů a okolností našeho rozvodu prostřednictvím svého tehdejšího právního zástupce, senilního alkoholika JUDr. Ortmana, jsem se zařekl, že se nikdy nesnížím k tomu, abych se jakkoliv veřejně vyjadřoval nejen k těmto účelovým výrokům, ale i k celé situaci,“ uvedl Koukal.

Jaroslav Ortman patří k několika právníkům, kteří ve filmu okolnosti vzájemného sporu Soukalové s Koukalem vysvětlují. Ortman sděluje, že bývalá biatlonistka udělala chybu, když ze společného domu odešla.

„Na jedné straně byla trocha naivity a lásky, na druhé vypočítavost,“ uvádí Ortman. „Je to inteligentní člověk, použiju slovo mazaný. Jsou lidi, kteří myslí na ty druhé, myslí na nějaké příbuzné. A pak jsou lidé, kteří mají ve středu vnímání sami sebe. Tak si vyberte, kde stojí on,“ říká na adresu Koukala.

Dneska jsem člověk, který se nevzdává, líčí Soukalová v osobním rozhovoru Video se připravuje ...

Film se věnuje také osudu předmanželské smlouvy či rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů. Sama Soukalová tvrdí, že o smlouvu bezvýsledně dlouhodobě usilovala a její manžel se k podpisu dohody hned třikrát nedostavil.

„Smlouva byla připravená, Gábina ji podepsala, druhá strana se nedostavila,“ svědčí ve filmu i Miroslav Jansta, právník a předseda České unie sportu.

Pár se po čtyřletém manželství rozvedl už v roce 2020, ale teprve v posledních měsících došlo k dohodě o finančním vyrovnání. Podle zjištění Blesku má Soukalová získat 30 milionů a zpět i dům v Hořovicích, který má rovněž hodnotu kolem 30 milionů.

„Přijde mi velmi nedůstojné řešit tyto záležitosti veřejně a nevidím v tom žádný smysl. S totožným odůvodněním jsem také před pár měsíci odmítl nabídku pana Větrovského stát se součástí jeho snímku se skutečně velmi výstižným názvem…“ uvedl Koukal pro Blesk.

Soukalová se ve snímku vyjadřuje k několika kontroverzním tématům. Kromě Koukala účast ve filmu odmítla ještě její někdejší kolegyně z biatlonové reprezentace Veronika Vítková a nevystupuje v něm ani trenér Jindřich Šikola.

„My jsme dali prostor vyjádřit se každému člověku, který je v tom příběhu zmiňován. Někteří souhlasili, někteří to odmítli. To je život,“ uvedla Soukalová už dříve. „Ale nemělo by to být tak, aby film měl souhlasit s mým názorem po všech stránkách. To by z mého pohledu nebyl úplně přínosný příběh. Každý má na tu situaci jiný pohled. Je to v pořádku. Každý vidíme i stejnou situaci trochu jinak. Prostor jsem rozhodně chtěla dát všem. Přišlo mi to spravedlivé.“

Veřejnost má možnost film již shlédnout, od čtvrtka se snímek vydal na cestu českými kiny. Jedním z prvních diváků byl horolezec Radek Jaroš, který dorazil na promítání v Novém Městě na Moravě.

„Film se mi líbil. Příběh Gábiny znám velmi dobře, ale je tam to hledání pravdy,“ řekl Jaroš. „Já jsem žil hlavně v otázkách, jak to opravdu bylo. Trošičku jsem znal oba dva, přiznám se, že jsem byl zvědavý. A věřím Gábině.“