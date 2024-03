Vittozziová jde po celkové výhře. Voborníková 12., dařilo se i Charvátové

Už jen dva závody zbývají do konce této biatlonové sezony. A ženy ve čtvrtek potvrdily, že to bude ještě velká bitva. Ingrid Landmark Tandrevoldová sice po sprintu v Canmore uhájila malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu, jenže náskok v celkovém pořadí se výrazně ztenčil. Z Češek byla nejlepší bezchybně střílející Tereza Voborníková, které patří 12. příčka, do první dvacítky se probojovala i Lucie Charvátová.

Slunečné počasí a nižší teploty v kanadském středisku přinesly pěknou kulisu pro biatlonové závodění. Trať nebyla rozbředlá, díky sluníčku nešlo v Canmore ani o žádnou větrnou loterii. Přesto některé favoritky ve čtvrtek na trati i střelnici hodně bojovaly.

Týkalo se to zejména Ingrid Landmark Tandrevoldové. Ta po každé střelecké položce musela absolvovat jedno trestné kolo. A ačkoliv na trati jí patřil celkově 8. nejlepší čas, stačilo to v jejím případě až na 17. místo. Za to si připsala do tabulek 24 bodů. V boji o malý křišťálový glóbus to na Justine Braisazovou-Bouchetovou ještě stačilo, před Francouzkou ho uhájila o 8 bodů.

Jenže o ten velký, kde momentálně zatím celkovému pořadí Norka vládne, by to už v sobotu mohlo být jinak. Před čtvrtečním sprintem měla náskok 73 bodů na Italku Lisu Vittozziovou. Jenže ta sprint ovládla, připsala si 90 bodů a na norskou sokyni ztrácí už pouhých 7 bodů. A to se pojedou ještě dva závody (sobota stíhačka, neděle hromadný závod).

„Byl to skutečně pěkný závod, začala jsem celkem agresivně v prvním kole, hodně jsem do toho šlapala od prvního kilometru. Na střelnici to bylo dobré, udržela jsem si vysokou úspěšnost,“ pochvalovala si v rozhovoru pro Českou televizi vítězka čtvrtečního dvoupoložkového závodu, který odstřílela čistě.

Na velký křišťálový glóbus prý ale nemyslí. „Nemám to ve své hlavě, jen chci závodit, jak nejlépe to půjde a užít si závody. Takže tak pojedu i dál a uvidíme.“

Spokojená mohla být také Tereza Voborníková. Ta byla nejlepší českou závodnicí, když dojela dvanáctá. Podařilo se jí to hlavně díky bezchybné střelbě.

„Jsem sama překvapená, stojka byla hrozně pomalá, ale viděla jsem přede mnou Vanessu Voigtovou, která dala za dva, tak jsem si říkala, že to asi nic jednoduchého nebude, protože je skvělá střelkyně. Takže jsem to tam vystála,“ komentovala svou střelbu.

Před závodem se u ní projevily drobné zdravotní komplikace, které se podle ní ale na výkonu nepodepsaly. „Břicho mě nebolelo, ani mi nebylo špatně, ale rozhodně furt nejsem zdravá. Každopádně v závodě to vliv nemělo.“

Skvělý závod se povedl Lucii Charvátové, která vleže minula jen jeden terč a vestoje odstřílela čistě. „Výsledek je krásný. Moc jsem se necítila, nějak jsem se tady s tím nesrovnala. Ale ty podmínky, to je krásné. V tom o dost radši závodím,“ pochvalovala si jednatřicetiletá biatlonistka.

Jen jedno ji mrzelo. „Brány dvou nul zůstávají stále zavřeny.“ Ovšem se střelbou vestoje byla hodně spokojená.

Na výsledku Markéty Davidové se podepsaly dvě chyby hned v úvodu položky vleže. S celkovým 13. nejlepším běžeckým časem to pak vytáhla už jen na 25. místo.

„Cvakla jsem si před první ránou jeden, střílela jsem a dvě mi nespadly, takže jsem pak přicvakávala. Začalo trošku foukat, ale nepřišlo mi, že tolik, abych korekci udělala už před tou první ránou. Jestli to tak bylo, nevím, musím se pak zeptat trenérů. Ale za dvě je moc,“ vysvětlovala Davidová chyby na střelnici.

Ani na trati to podle českých biatlonistek nebylo nic snadného. „Ani jsem nepočítala s tím, že by to bylo jednoduché. Ono se to tváří, že je, ale není. Moc dobře si to pamatuju, když jsem tady byla naposledy. Sníh se tolik neboří jako v Americe, ale je přimrzlý a vůbec nejede,“ přiblížila Davidová.

SP v biatlonu v Canmore (Kanada):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Vittozziová (It.) 19:38,2 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -5,5 (0), 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) -8,6 (0), 4. Simonová (Fr.) -19,4 (1), 5. H. Öbergová (Švéd.) -20,7 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -27,7 (1), ...12. Voborníková -44,5 (0), 16. Charvátová -56,5 (1), 25. Davidová -1:13,5 (2), 49. Jislová -2:15,8 (2), 63. Otcovská (všechny ČR) -2:45,9 (2).

Konečné pořadí sprintů (po 7 závodech): 1. Tandrevoldová (Nor.) 418, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 410, 3. Vittozziová 373, ...16. Voborníková 133, 25. Charvátová 94, 28. Davidová 73, 29. Jislová 72.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 988, 2. Vittozziová 981, 3. Braisazová-Bouchetová 915, 4. Simonová 908, 5. Jeanmonnotová 903, 6. Häckiová-Grossová 791, ...16. Voborníková 363, 19. Davidová 317, 24. Jislová 246, 33. Charvátová 164.