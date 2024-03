Soukalová jako Cimrmani. Dokazuje, že není idiot, vzpomíná i na kalhotky

Film vtrhnul do českých kin teprve minulý čtvrtek, už během prvních šest dní na něj ale přišlo 9983 lidí. Po prvním víkendu byl na pátém místě návštěvnosti kin hned za druhým pokračování Duny, animovaným hitem Kung Fu Panda 4 či hranými českými spektákly Matka v trapu a Manželé Stodolovi.

„Absolutně jsem nečekala, že zrovna na náš dokument by mohlo dorazit takové množství lidí. Je fakt, že v posledních dnech od rána do večera odepisuju lidem. Těch reakcí se strhlo neuvěřitelné množství. Fakt jsem nečekala, že z toho bude takováhle vlna. Moc bych chtěla každému, kdo se rozhodne na ten film přijít, nebo už na něm byl, poděkovat,“ říká Soukalová.

Sama už týden tráví na své tour po republice, kde po filmech s diváky diskutuje a pak jim i dlouhé desítky minut věnuje autogramy. Při besedě v Kladně si například vzpomněla na slavnou kalhotkovou kauzu z olympiády v Soči.

Soukalová tehdy předvedla vynikající výkon ve stíhačce a jen o 5 sekund jí unikla medaile. A v mixzoně pak prohlásila, že kdyby si nevytahovala kalhotky, možná by běžela o setinu rychleji. Hokejista Jaromír Jágr jí vzkázal, ať jede příště naostro.

„Jarda měl zrovna narozeniny. A já mu pak poslala kalhotky s tím, že je už nebudu potřebovat. Jenomže k němu nikdy nedorazily, dodnes nevím, kde se ztratily,“ vzpomínala se smíchem Soukalová.

Divákům taky vyprávěla, že i po kariéře vlastní zbraň, dokonce se zlatou pažbou, protože ji jako ocenění své kariéry dostala od mezinárodní federace IBU.

„A dostala jste ji před rozvodem, nebo po rozvodu,“ rozesmál sál jeden z diváků.

Ve filmu Soukalová také vypráví o důležité části své kariéry před olympiádou v Soči, kdy se po dohodě s koučem Ondřejem Rybářem začala připravovat spolu s mužským týmem.

„Kluci si asi nejdřív mysleli, že jsem divná. Ale pak si to sedlo a zůstali mi do dneška. Ať jde o Michala Šlesingra, Ondru Moravce nebo Michala Krčmáře,“ uvedla Soukalová.

V Českých Budějovicích se do diskuze zapojil i její životní partner Miloš Kadeřábek. To když Soukalová vyprávěla, jak za ní během natáčení musel běhat kameraman Robert Štaffen, třeba při dvanáctikilometrovém výšlapu kolem francouzského pobřeží.

„Já jsem musel zvládnout to samé a ještě jsem měl Izabelku na zádech,“ líčil Kadeřábek, který se během natáčení staral o malou dcerku.

Své historky i pohledy na svět Soukalová sděluje zaplněným sálům, které ji zatím bez výjimky po filmu tleskaly vestoje. V novém kulturním domě v Letohradě museli i přidávat místa.

„Rychleji jsme vyprodali jen Cimrmany,“ líčila Kristýna Sehnalová, vedoucí letohradského kulturního domu.

Do konce týdne už jsou všechna představení tour vyprodaná a produkce plánuje už další zastávky na duben.

„Zažila jsem spousty úžasných chvil s lidmi, kteří byli nadšení z filmu a plní dojmů, které měli touhu mi říct. Myslím, že i pro mě je to neuvěřitelné. Já to vnímám jako druhý konec kariéry. Ten první mi úplně nevyšel, jak jsem doufala. Věřím, že tohle mi osud přinesl za odměnu, jsem za to moc ráda,“ hodnotí Soukalová.