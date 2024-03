Problémy v biatlonu. Davidová: Ztrácela jsem sílu. Počká si na změny

Po většině závodů právě skončené sezony nebylo s Markétou Davidovou veselé povídání. V první části ročníku 2023/24 se jí nedařila hlavně střelba a dřívější suverénní česká jednička se výsledkově ocitla úplně jinde, než na co bývala zvyklá.

V rozhovoru pro Radiožurnál Sport v kanadském Canmore se rozpovídala o tom, co ji trápilo a co se jí nelíbilo. Třeba k týmové podpoře řekla: „Nebylo to zázemí takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří. Takže si dovolím říct, že byl problém někde jinde.“

Víc konkrétní však být nechtěla. „Asi se k tomu nechci veřejně vyjadřovat, ale mám potřebu to minimálně naznačit, protože myslím, že lidi, kterých se to týká, jestli to uslyší, tak se třeba chytnou trošku za nos,“ směřovala své poznámky a náznaky evidentně konkrétním lidem.

V začátku se potýkala hlavně se střelbou. „Těžko říct, začátek mi trošku ujel. Možná se někde něco podcenilo a bohužel jsem se v tom plácala,“ prohlásila Češka. Největší problémy na střelnici se podle ní povedlo během sezony odstranit, ale sama si počká až na bližší zhodnocení s trenéry. U těch vyzdvihla hlavně Matta Emmonse a Egila Gjellanda, bez jejichž pomoci a zásahu by prý předčasně ukončila sezonu.

„Hodněkrát jsem ztratila sílu bojovat, kdyby tu nebyli Matt s Egilem, sezonu nedojedu,“ řekla Davidová.

Už během zimy v až téměř plačtivých rozhovorech také nejednou naznačila, že její lyže nejely tak, jak měly.

„Byly lepší a horší závody, bylo dost zřetelně vidět, když jsme měly dobré lyže a když ne. Samozřejmě bych si myslela, že na tom budu líp. V letní přípravě jsem se cítila líp. Na kolečkových lyžích jsem se cítila silnější, ale bohužel se to nepromítlo do zimy,“ vysvětlovala.

Změna značky lyží, ke které se rozhodla už před minulou sezonou, v tom ale roli podle ní nehrála. „I teď se ke mně dostávají dobré lyže…“

Jenže šlo spíš o jejich připravenost ze strany českého servisu. „Snažili jsme se to řešit všichni celou sezonu, ale nemyslím, že jsme se vždy dobrali k nějakému stejnému závěru,“ řekla biatlonistka.

Připomněla také nečekané změny v realizačním týmu během přípravy. V té totiž měly mít české ženy specialistu na běh na lyžích, jenže po krátké době se jejich cesty rozešly. „V půlce přípravy odešel druhý trenér, Egil na nás byl sám. Dost potom pomáhal i Matt Emmons. Trenér totiž může být buď na střelnici, nebo na trati. A Egil se nemůže rozpůlit. Takže na střelnici nám radil Matt. Oni dva mi letos neskutečně pomohli, jsou to lidé na správném místě a nejsem si jistá, jestli je tady umíme správně docenit,“ pochválila dva zahraniční kouče u českého celku.

K úvahám o konci sezony, které zmiňovala, ji vedly zejména výsledky a to, co se kolem ní dělo. S myšlenkami na úplný konec kariéry si prý zásadně nepohrává, ale… „Samozřejmě si trošku počkám, co se stane na jaře,“ narážela na případné změny v realizačních týmech, které se po nevydařené sezoně očekávají.

Stranou veřejných prohlášení zůstala i u otázky, co by se muselo stát, aby s biatlonem skončila. „To nemá cenu rozebírat. Chuť do biatlonu mám, ale jsou lidské věci, které jsou absolutně nepřípustné. Nemám ráda nespravedlnost a často proti ní bojuju, i když se netýká mně, což myslím, že mi častokrát přihoršuje. Ale asi taková jsem, takže uvidíme, co se bude dít. Nějaké debaty už probíhaly a bylo by fér, aby ještě nějaké proběhly. Myslím, že je to na místě.“

Teď už se ale těší hlavně na odpočinek a svého koně, kterého si pořídila před sezonou a zatím neměla tolik času se s ním lépe seznámit.