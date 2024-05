Charvátová o změně: Je to dobře. Ideální čas na jiný systém tréninků

Co říkáte na změny v biatlonovém týmu v čele s výměnou trenéra ženské reprezentace?

„Byly to dlouho očekávané změny. Samozřejmě, před koncem sezony byly předzvěsti toho, že nějaké změny proběhnou. Já už jsem těch změn v životě prožila relativně hodně. Tuhle změnu samozřejmě vítám pozitivně. Nejde asi úplně o to kdo, ale že po delší době k té změně dojde. Myslím si, že každý trenér má nějakou metodiku tréninku a jednou za čas je dobré, že se metodika tréninku změní. Teď jsme dva roky před olympiádou, já si myslím, že když někdo začne v tréninku dělat jinak, nelze očekávat, že výsledek přijde hned. Minimálně dva roky to potřebuje, aby si to sedlo. Teď je právě vhodný okamžik udělat trenérskou změnu a změnit trošičku systém tréninku.“

Pro sebe to berete jako impuls do dalších let?

„Jo, já jsem se už v loňské letní přípravě připravovala individuálně. Určité věci jsem dělala jinak, jak jsem si myslela, že je to pro mě nejlepší. I v zimě se ukázalo, že to byla dobrá cesta. Myslím, že každá ta změna může v něčem pomoct, a že se na tom dají postavit další roky a další trénink.“

Co říkáte na jméno nového trenéra ženského týmu Luky Bormoliniho?

„Já osobně ho neznám, vím, že předtím trénoval tým světové biatlonové federace. Je to kluk, který vyrostl na horách, věnuje se tomu celý život. Určitě může přijít s něčím novým. Je Ital a vím, že Italové trénují na soustředěních trošku jiným způsobem. Tomu se upraví i roční tréninkový cyklus a změny by se měly nějakým způsobem projevit. Je to individuální sport, někomu změny můžou působit komplikace a někomu prospějí, to se na začátku nedá říct.“

Markéta Davidová po sezoně podpořila bývalého kouče Gjellanda, co bude změna znamenat pro tým?

„To nevím, to si nedovedu představit. Pořád jsme individuální sportovci, ale děláme sport, který si nemůžeme dělat na svém vlastním písečku. Nevím, na tohle nejsem schopná odpovědět.“

Co vás teď čeká?

„Trenérské změny vím jenom pár dní. Teď to bude o tom, že se s trenéry musíme vůbec poprvé setkat. Musíme nastavit celý roční tréninkový plán, najít individuální věci, které každý sportovec má. Teď to bude i o tom se poznat, trošku nějaké věci prodiskutovat. A 9. května odjíždíme na první společné soustředění do Nového Města na Moravě. Tam začne systém do sebe zapadat a lépe se poznáme.“

Vedení biatlonu si od změn slibuje naději směrem k olympiádě 2026, kde byste se ráda v té době viděla vy?

„Je to takové klišé, ale pro sportovce je důležité zdraví. Já jsem tam ze sportovců jedna z nejstarších, možná bych se toho v tomhle slova smyslu i ráda dožila. Já nemůžu sázet na to, abych měla konsistentní výsledky. Spíš jde o to, aby se mi minimálně jednou do sezony výsledek povedl, samozřejmě když to bude víckrát, tak jenom dobře. Letos jsem byla osmá na Světovém poháru a každý individuální výsledek do desátého místa ve svěťáku je pro mě cenný. Musím doufat v to, že mi to párkrát do sezony vyjde, když budu mít dobrý den.“