Reportáž z dějiště biatlonového MS: krávy na tratích, Federer je tu doma

Pohled do servisní budovy v Lenzerheide, kde se v roce 2025 uskuteční mistrovství světa v biatlonu • Martin Hašek / Sport

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | Z nadupané klasiky v Novém Městě na Moravě se biatlonové mistrovství světa tentokrát přesune do nového území. Únorový šampionát se chystá ve švýcarském Lenzerheide jako zhmotněný sen úspěšného podnikatele Michaela Hartwega, který zdejší areál vybudoval na zelené louce. A blízko bydlí Roger Federer. „Jednáme s jeho managementem,“ usmíval se na téma jeho účasti na MS šéf organizátorů Jürg Capol během semináře Forum Nordicum.

Postavil se na střechu servisní budovy, na jejímž průčelí je napsáno Roland Arena. Jürg Capol měl právě za zády mobilní tribuny hlavního stadionu biatlonového areálu v Lenzerheide, kde už se pomalu kupily kupky umělého sněhu.

„Trať je hodně otevřená. V létě se po ní pasou krávy. Prostoru je dost. Jde spíš o logistický problém, jak sem diváky dostat,“ líčil Capol. „Abychom naplnili rozpočet, potřebujeme padesát pět tisíc lidí. Ale doufáme, že jich přijde víc.“

Minulou zimu biatlonová rodina šílela euforií v Novém Městě na Moravě, kam během světového šampionátu dorazilo přes 210 000 fandů a Johannes Thingnes Bö se jim po posledním závodě uctivě uklonil.

Tradiční mekku biatlonu vystřídá v nadcházející zimě nové místo na závodní mapě. V Lenzerheide vznikla aréna před jedenácti lety a teprve vloni v prosinci se v ní poprvé uskutečnil závod Světového poháru. Za vším stojí vášeň německého podnikatele Michaela Hartwega, otce současného švýcarského reprezentanta Niklase Hartwega, juniorského mistra světa z roku 2019.

BIATLON V LENZERHEIDE 2006 místní nadšenci začínají plánovat biatlonovou arénu

2013 díky investici podnikatele Michaela Hartwega je aréna hotová, reprezentantka Selina Gasparinová pomohla vybudovat střelnici, poprvé se zde koná běžkařská Tour de Ski

2017 aréna získává A licenci IBU, což umožňuje pořádání elitních biatlonových závodů

2020 v Lenzereheide se koná juniorské mistrovství světa, IBU středisku uděluje pořádání MS 2025

2023 v prosinci se zde poprvé konají závody SP, Markéta Davidová skončila nejlíp devátá ve stíhačce MS V LENZERHEIDE 12. – 23. února 2025

„Poprvé jsem se s ním potkal před dvanácti lety a vyprávěl mi o svém projektu. Říkal jsem mu, že ho čeká dlouhá cesta. Ale líbilo se mi to,“ vzpomíná Capol. „Jednou za čas jsem ho viděl a vždycky přišel s novou informací, s novým nápadem, jak by měl stadion vypadat. Investoval do toho deset milionů švýcarských franků. A v tu chvíli to nedělal pro Niklase, byl ještě mladý, nemohl vědět, jak se jeho kariéra bude vyvíjet. Stála za tím jeho vášeň pro biatlon. Říkal: Tohle je můj projekt, tohle je můj sen.“

Michael Hartweg je původem triatlonista, na závodech se potkal i se svojí manželkou. Biatlon si zamiloval z podobných důvodů jako miliony dalších fanoušků, v televizi se na něj díval s celou rodinou a bavilo ho napětí na střelnici, kde se může osud závodu během pár momentů úplně změnit.

„Švýcarsko je biatlonový národ, jenom o tom ještě neví,“ vypálil Hartweg povedený bonmot pro server NZZ během loňského úvodního závodu Světového poháru v Lenezerheide.

K němu vedla dlouhá cesta. V nové aréně se nejprve konaly závody běžkařské Tour de Ski, v nichž exceloval místní hrdina Dario Cologna. Populární seriál před dvěma desetiletími spolu s legendárním Vegardem Ulvangem vymyslel Capol, který v okolí Lenzerheide vyrůstal. Hartwegovi přišel na pomoc poté, co středisko ve Švýcarských Alpách získalo pořadatelství biatlonového mistrovství světa už pro rok 2025.

„Předtím tady byla jen malá skupinka pořadatelů, byli trochu překvapení, že šampionát dostali tak brzy. Dva roky se ztratily diskuzemi a pak jsem dostal nabídku. Řekl jsem si: Bude to legrace,“ usmívá se Capol. „Neměli jsme organizační výbor, který by měl za sebou deset Světových pohárů, museli jsme spoustu věcí změnit. Nebylo to tak, že bychom jen po milimetru brousili hotové dřevo. Sekali jsme stromy.“

Česká linka

Capolův životní příběh má výraznou linku i k Česku. Kdysi sem přivedl Tour de Ski, která se v nejslavnějších dobách Lukáše Bauera jela i na Pražském hradě. Našel si tu i lásku, založil rodinu a sedm let žil kousek od Říčan.

„Na děti jsem ale mluvil německy, česky umím špatně. Není to jednouchý jazyk. Do jisté míry rozumím, ale určitě bych neřekl, že umím česky. Můžu si objednat pivo a koupit rohlík…“ usmíval se Capol, přičemž během výpovědi v angličtině vyslovil název pekařského výrobku česky.

Koncem října už v Lenzerheide zbývá jen uklidit třísky. Na stadionu jsou připraveny mobilní tribuny pro 7500 lidí. V rohu areálu hučí umělé zasněžování, odkud pracovníci navážejí sníh po dosud zeleném okolí.

Na místo pravidelně jezdí tréninkové skupiny sportovců, kteří bydlí v pokojících uvnitř budovy Nordic House. Jsou pojmenované podle slavných biatlonistů a jeden z nich je věnován í české legendě Ondřeji Moravcovi. Aréna je ale otevřená i veřejnosti. Můžete si zaplatit i kurz střílení z biatlonové malorážky. Ceny? Jsme ve Švýcarsku, takže 35 švýcarských franků pro děti a 99 švýcarských franků pro dospělé.

Krávy si ale už brzy budou muset najít jiné pastviny. Sníh pomalu přikryje závodní tratě, které jsou poměrně náročné s táhlými stoupáními. To nejprudší se jmenuje Hartweg Hill, symbolicky podle mecenáše i jeho pasujícím příjmením – v překladu těžká cesta. Problémy násobí i vysoká nadmořská výška. Stadion leží v 1393 metrech nad mořem a nejbližší horský masiv, který se tyčí na dohled, se často schovává v mracích.

Další stoupání se jmenuje podle švýcarské biatlonistky Amy Basergaové. Populární sestry Gasparinovy připomíná reklamní poutač v místní restauraci, kde z fotky všechny tři nabízí preclíky sponzorské firmy Roland, a taky pasáž tratě s názvem Gasparin Dream.

Tady je Rogerovo

V okolí ale občas pobývá ještě slavnější sportovec. Legendární tenista Roger Federer si vybudoval prázdninovou multigenerační haciendu v nedaleké vesničce Valbella. Na přibližně 8000 metrech čtverečních v oblasti Graubünden vystavěl pohodlné sídlo v ceně 17,5 milionu dolarů. Je to ale jen jeden z domů, které má po celém světě.

„Není v Lenzerheide pořád. Je pořád docela zaměstnaný. Na Instagramu je vidět, že je pořád někde v Tokiu, Šanhgaji, New Yorku…“ smál se na Forum Nordicum nedávný běžkařský hrdina Dario Cologna. „Je to skvělý kluk. Lyžovat jsme spolu ještě nebyli, několikrát jsem ho potkal na oficiálních akcích. Je populární, nejenom kvůli výsledkům v tenisu, ale i jeho osobnosti. I pro mě je vzor.“

Federer lyžuje rád. V současnosti ve švýcarských televizích běží reklama, kde účinkuje spolu s Marco Odermattem.

„Minulou zimu postoval i videa, jak lyžuje. Žije kousek od Lenzerheide, takže lyžuje i tady,“ říká Diego Züger, obchodní ředitel švýcarského lyžařského svazu.

Před rokem se Federer v Lenzerheide ukázal i při premiéře biatlonového Světového poháru.

„Sportovci si s ním dělali selfie,“ usmívá se Capol. „Jestli přijede i na mistrovství světa ještě nevíme, ale jednáme o tom s jeho managementem.“