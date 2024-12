Krčmář střílí famózně, ale... Takhle to nejde, ví. Proč je daleko za top 10?

Je to mnohem veselejší pohled na sestřelené terče v podání Michala Krčmáře než v minulé sezoně, kdy se hodně trápil. Na startu nového ročníku SP v Kontiolahti je jeho statistika střelby parádní: 40 ze 40. Jenže ačkoliv v úterním vytrvalostním závodu nemusela česká jednička připisovat žádné trestné sekundy, skončila až devatenáctá. „Takhle nemůžu pokračovat,“ uvědomuje si Krčmář. Kde tedy musí zabrat?

Každého fanouška potěší, když u „svého“ závodníka vidí, jak černá barva terče přechází v bílou, tedy že byl úspěšně trefen. A rádi jsou samozřejmě i sami biatlonisté. To je v úvodu nové sezony Světového poháru přesně případ Michala Krčmáře. Ten měl v celé minulé sezoně úspěšnost střelby 83 procent. Po prvních třech závodech, které absolvoval, je zatím stoprocentní.

Zvlášť v úterním vytrvalostním závodu, kde se za nesestřelené terče rovnou přičítají trestné sekundy, je to velmi důležitý a pozitivní fakt. Jenže k úspěchu to v Krčmářově případě stejně nevedlo. Proč? Důležité jsou totiž ještě i další dvě statistiky.

Jednou z nich je rychlost běhu. Tam sice rodák z Vrchlabí nikdy nepatřil k těm nejlepším, ale umí to i lépe, než co nyní předvádí. V individuálu, jak biatlonisté vytrvalostnímu závodu říkají, mu patřila v celkovém běžeckém času 44. příčka, když ztratil 2:13,9 minuty na nejrychlejšího Johannese Thingnese Böa, za nímž ale i třetí v této statistice Jeremy Finello zaostal už o 25 sekund. Jiná liga, ale dá se zrychlit, a to ví i sám Krčmář.

„Přirovnal bych se k dieselu. Je to lepší a lepší, v pátém kole už jsem se cítil dobře. Objel jsem to tam skoro s Jasperem Nelinem, Fabienem Claudem. Takže zahřívám ten svůj diesel,“ pousmál se v rozhovoru pro Českou televizi.

Vysvětlil příčinu záseku

Zásadnější však u nejzkušenějšího muže v českém týmu je v tuto chvíli rychlost střelby. Ta je sice úspěšná, jenže třeba v úterý na druhé položce (první vestoje) strávil v podstatě čas jednoho trestného kola. „Třetí ránu jsem odkládal, a když jsem ji vystřelil, nevyšla mi rána. Koukal jsem se, co se děje, nedoskočil mi náboj do komory, takže jsem musel znovu přebít a dělat celou položku odznova,“ vysvětlil Krčmář příčinu tohoto záseku. Na této položce se zdržel nejdéle ze všech závodníků, a to 49,7 sekundy.

Jenže ani ty ostatní nebyly příliš rychlé. Konkrétně: 1. položka – 33,2 sekundy (71. čas), 3. položka – 43,3 sekundy (100. čas), 4. položka – 30,3 sekundy (77. čas).

„Byl jsem si vědomý, že to bude dlouhé, ale nečekal jsem, že až tak. Byl bych hlupák, kdybych s takovým časem nedal čtyři nuly. Takže není moc za co si tleskat. V tomhle rychlejším individuálu, na patnáctce, takhle závodit úplně nejde. Dobré, čtyři nuly, beru to, ale vidím tam velký vykřičník, takhle nemůžu pokračovat,“ burcoval Krčmář sám sebe.

Když tedy dáme všechny tyto statistiky do jednoho výsledku, vyjde z toho pro českého biatlonistu 19. místo se ztrátou 2:16,4 minuty na vítězného Endreho Strömsheima. Na top 10 ztratil Krčmář 27 sekund, když desátý Ukrajinec Dmytro Pidručnyj střílel většinu položek kolem 27 vteřin.