Davidová v běhu mezi NEJ, potopila ji střelba. Stejně jako další hvězdu

Jsou to ženy, které umí být na trati nesmírně rychlé. Jenže jak už párkrát zaznělo i z úst Markéty Davidové: „Neděláme běžecké lyžování, ale biatlon.“ To byl přesně případ její, ale i pár dalších ženských hvězd ve středečním zkráceném vytrvalostním závodu. Davidová vždy patřila k rychlejším ženám ve startovním poli. To potvrzuje i v úvodu nové sezony.