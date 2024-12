Češkám jely skvěle lyže, kvůli střeleckým chybám ale v top 20 chybí

Po prvním individuálním startu nové sezony mohou mít některé české biatlonistky smíšené pocity. Zatímco ve většině hodnocení je slyšet chvála na český servis, tedy dobře připravené lyže, na střelnici to zatím u žádné z nich není bezchybné.

Do středečního zkráceného vytrvalostního závodu naskočilo pět Češek. Po první střelecké položce na tom byla nejlépe Jislová, která neminula žádný z pětice terčů. Navíc se jí dařilo i na trati. Tam byly v prvním okruhu z Češek nejrychlejší Lucie Charvátová a Markéta Davidová, jenže obě shodně netrefily při první střelbě vleže druhý terč.

Dále pokračovaly ve skvělém výkonu na trati, jenže na střelnici to ani podruhé nebylo čisté. Davidová nesestřelila dva terče, Charvátová jeden. Při třetí položce si Davidová vylepšila náladu, když ji zvládla bez chyby, na té poslední pak jednou netrefila. Na lepších pozicích ji udržoval výborný běh. Zatímco Charvátová postupem závodu odpadala, Davidová má v úvodu sezony parádní běžeckou formu.

„Koukala jsem, že jsou i docela velké odskoky v běžeckých časech, to je fajn, že se mi tam dařilo. A měla jsem naprosto geniální lyže. Na takových lyžích se závodí mnohem líp,“ hlásila v přímém přenosu České televize mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021.

Jenže čtyři střelecké chyby ji hodně trápily. „Je to moc. Mrzí mě poslední stojka, sedělo mi to dobře, myslela jsem, že to bude za nula, ale poslední ránu jsem spustila maličko dřív, než bylo potřeba. To mě hodně mrzí,“ řekla Davidová. Podle trenéra Češek Lukáše Dostála byly ale rány těsné.

Jislová zvládla odstřílet bezchybně první dvě položky, v dalších dvou ale vždy jednou netrefila. „Střelnice byla dost jednoduchá, byly to mé chyby, mé vlastní, neměly na to vliv žádné vnější podmínky, což mě mrzí. Určitě se dala minimálně jedna ubrat,“ hodnotila Jislová.

Tereza Voborníková, která se po nemoci teprve dostává do formy, začala netrefeným posledním terčem, to samé pak zopakovala i poprvé vestoje. Druhou položku vleže zvládla vyčistit, ale v té poslední připočetla ke svému času dalších 45 sekund.

Sezonu zahájila už také Kristýna Otcovská, která byla mile překvapená, že ji začíná ve Světovém poháru. První dvě položky odstřílela perfektně, jenže na třetí si připsala rovnou minutu a půl za dvě minely. Poslední „stojka“ byla opět bez chyby.

Celkově to tedy pro Češky znamená umístění mimo top 20, ale pro čtyři z nich bodované pozice. Jislová byla 24., Charvátové patří 29. místo, hned příčku za ní je Davidová, které patřil osmý nejrychlejší čas. Otcovská zapsala 32. místo a první body v SP, Voborníkové patřilo 59. místo.

Velkým překvapení vytrvalostního závodu žen je Švédka Ella Halvarssonová, která i s jednou chybou závod dlouho vedla. Největší hrozbu pro ni představovaly Francouzky. Známější Lou Jeanmonnotová zvládla odstřílet celý závod za nula, ze střelnice po čtvrté položce odjížděla jako vedoucí závodnice s náskokem 17,6 sekundy na Švédku. Své vedení udržela až do cíle, kterým projela o 12 sekund rychleji.

Ještě před poslední střelbou byla ve hře o pódium i krajanka Jeanmonnotové, mladičká Oceane Michelonová, která má na svém kontě teprve pět startů v SP. Ta však nezvládla předposlední terč a 45 sekund navíc ji odsunulo z průběžného druhého až na osmé místo po čtvrté střelbě. Halvarssonová tak zůstala druhá, třetí dojela její krajanka a nejrychlejší žena na lyžích Elvira Öbergová.

Úvodní SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Ženy - zkrácený vytrvalostní závod (12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 (0 tr. minut), 2. Halvarssonová -12,3 (1), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -56,4 (3), 4. Sidorowiczová (Pol.) -1:08,2 (0), 5. Preussová (Něm.) -1:09,6 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:23,0 (1), ...24. Jislová -2:47,2 (2), 29. Charvátová -3:03,4 (3), 30. Davidová -3:13,6 (4), 32. Otcovská -3:21,5 (2), 59. Voborníková (všechny ČR) -4:34,6 (3).