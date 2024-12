Léčba Davidové zabírá, na operaci (zatím) nejde. Kdy se může vrátit?

Sedmadvacetiletá Davidová v této sezoně vyhrála sprint v Kontiolahti a minulý týden skončila pátá ve stíhačce v Hochfilzenu. Kvůli bolestem zad pak v Rakousku vynechala nedělní štafetu a místo do Francie zamířila do Prahy na vyšetření. Magnetická rezonance odhalila vyhřezlou ploténku a ve hře byla i operace. Konzervativní léčba ale zabírá. „Zatím se to ubírá správným směrem, a tak dáváme plotýnce šanci to zvládnout konzervativně,“ napsala Davidová.

Pokud bude konzervativní léčba úspěšná, mohla by se ještě v této sezoně vrátit do Světového poháru. Zatím se musí vyrovnávat s nucenou pauzou. „Asi moje nejdelší nakázané volno v životě. Nová situace pro mě, a tak se učím s ní pracovat. Mám kolem sebe spoustu odborníků, se kterými můj stav řešíme každý den,“ řekla jednička českého biatlonového týmu.

Přiznala, že diagnózu nenesla snadno. „Trošku jsem si pofňukala, ale už jsem připravená se s tím poprat. Snažím se být trpělivá, dát tělu co nejvíc prostoru se s tím vyrovnat a radovat se z malých pokroků (jako třeba že můžu skoro bezbolestně chodit),“ dodala.

Lékař českých biatlonistů Libor Vítek tento týden uvedl, že pokud by konzervativní léčba byla úspěšná, mohla by se vrátit k závodům v polovině ledna. Davidová tak nejspíš vynechá i povánoční závody v Oberhofu, které se budou konat od 9. ledna. Jiné německé středisko Ruhpolding bude elitní biatlonisty hostit od 15. ledna. Světový šampionát v Lenzerheide začne 12. února.