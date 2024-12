Biatlon po třetině sezony: úspěch i trable Davidové. Hornig zrychlil

Přinesla ohromnou radost sobě, ale i spoustě fanoušků. Markéta Davidová ukázala, že biatlon stále ovládá na výbornou, když při úvodní zastávce Světového poháru ročníku 2024/25 dokázala vyhrát sprint v Kontiolahti.

Také v Hochfilzenu ve výkonech na úrovni světové špičky pokračovala. Jenže současně v Rakousku přišly komplikace. V tréninku si hýbla se zády a místo do Francie na poslední závody tohoto roku zamířila domů do Čech. Následná vyšetření v Praze odhalila u někdejší mistryně světa z vytrvalostního závodu vyhřezlou ploténku.

Týmový lékař Libor Vítek si ji hned vzal do péče. Nejprve přišel na řadu opich inkriminované oblasti zad a tím pádem pokus o konzervativní léčbu. Pokud by ta nepřinesla kýžený efekt, hrozila by Davidové operace. Zatím to ale vypadá na dobrou odezvu těla.

„Mám kolem sebe spoustu odborníků, se kterými můj stav řešíme každý den. Zatím se to ubírá správným směrem, a tak dáváme plotýnce šanci to zvládnout konzervativně. Snažím se být trpělivá, dát tělu co nejvíc prostoru se s tím vyrovnat a radovat se z malých pokroků (jako třeba že můžu skoro bezbolestně chodit),“ napsala v sobotu Davidová na Instagramu.

Už dřív řekl doktor Vítek, že pokud by zabrala konzervativní léčba, mohla by se česká hvězda vrátit do kolotoče závodů v polovině ledna. To však zatím nikdo nezaručí, momentálně se Davidová pilně věnuje rehabilitaci.

Hornigovo značné zrychlení běhu

Její kolegové ale tento rok zakončili závody v Annecy. Konkrétně tam se žádnému z nich extra výsledek nepovedl, ovšem od začátku sezony všechny překvapoval hlavně rapidním zrychlením běhu Vítězslav Hornig. Muž, který ještě v minulé sezoně patřil spíš k podprůměru, udělal přes léto řadu změn. A výrazně se projevily na běžeckých výkonech.

K Hornigově smůle se trochu podepsaly na střelbě, kde měl dříve úspěšnost přes 90 procent, nyní je mírně pod 85. Ale jak nový trenér mužů Ondřej Moravec, tak sám závodník věří, že se ještě dostane na svá dřívější čísla.

„Kdybych to měl vyjmenovat všechno, určitě bych na něco zapomněl, protože šlo o spoustu faktorů, které vedly k lepším výkonům na lyžích,“ prohlásil Hornig ke změnám. Šlo o úpravy v přípravě celého mužského týmu, spolupráci s norským lyžařským expertem Perem Torvikem, změnu silové přípravy, ale i redukci váhy.

Běžecké časy, i když ne tak rapidně, vylepšila také Jessica Jislová, kterou však v Annecy vyřadila ze závodů nemoc. Choroba ještě na konci přípravného období se výrazně podepsala zase na úvodu sezony Terezy Voborníkové, která byla v minulém ročníku nejlepší českou biatlonistkou.

„Nemoc mě vyřadila na měsíc, takže na začátku bude kondiční manko ještě znát. Předpokládám, že plně bych se mohla vrátit po Novém roce,“ hlásila mladá sportovkyně už před sezonou. A opravdu bylo patrné, že s dalšími a dalšími závody se Voborníková postupně zlepšovala, i když v těch posledních už přiznávala, že sil příliš není.

Čeští muži kromě Horniga a Jonáše Marečka, jenž ale teď také onemocněl, se v první třetině Světového poháru hodně hledali. Michal Krčmář hlavně ve střelbě, Jakub Štvrtecký byl dokonce odeslán do nižšího IBU Cupu. Bude tak otázkou, kdo pojede v Obehofu (9.–12. ledna).