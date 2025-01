Biatlon ONLINE: Öbergová skokankou dne, Češky se posunuly. V akci muži

Německý Oberhof je pro Francouze letos místem zaslíbeným. Po sprintech se to potvrdilo také v sobotním stíhacím závodu. Vítězka čtvrtečního závodu Paula Botetová se sice propadla, nahradila ji však na prvním místě Lou Jeanmonnotová. Náramně se ve „stíhačce“ vedlo Elviře Öbergové. Ta poskočila hned o 34 míst. Posunuly se také obě české závodnice Tereza Voborníková a Jessica Jislová. V akci jsou ještě muži, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz od 14.45.

Jen dvě české závodnice se probojovaly z prvního sprintu tohoto kalendářního roku do stíhacího závodu. Tereza Voborníková ještě i na bodech z 39. místa, Jesica Jislová brala v dvoupoložkovém závodu 47. příčku. Jasným cílem v už mnohem lepších podmínkách, než jaké panovaly ve čtvrtek, tedy bylo posunout se pořadím vzhůru.

Jenže hned na první střelbě Voborníková jednou chybovala a tím pádem musela absolvovat jedno trestné kolo. Úplně stejně na tom byla také Jislová. Voborníková si i přes chybu v pořadí polepšila o dvě příčky, Jislová o pět, ale obě měly ztrátu hodně přes tři minuty.

Při druhé střelbě vleže Voborníková třetí ranou minula, Jislové se tentokrát podařila bezchybná střelba. Z 41. místa před druhou položkou tak skočila na 33. To si udržela i při příjezdu na třetí střelbu, kde však jednou netrefila. Voborníková naopak tentokrát zvládla střelbu čistě a posunula se na 31. místo. Jislová ale i se 150 metry navíc udržela 33. příčku.

Voborníková pak i druhou položku vestoje zvládla bezchybně a posunula se na 27. místo. Jislová však hned první ranou minula a znovu musela absolvovat jeden trestný okruh, celkem v závodu tři, její kolegyně dva.

„Terka rozjela závod rozvážněji, ale každé kolo pak zrychlila. Na střelnici jí na první stojku lehce foukalo, takže tam bylo menší zdržení, ale jinak pěkný výkon,“ hodnotil v rozhovoru pro ČT sport trenér žen Lukáš Dostál.

Do cíle dojela Voborníková 28. se ztrátou tři minuty a osm sekund na vítězku Lou Jeanmonnotovou, vylepšila tak svou pozici ze sprintu o 11 míst. Jislová udržela 33. místo a poskočila o 14 příček vzhůru.

„U Jess to bylo podobné jako u Terky, postupně zrychlovala. Na střelbě šlo vždy o těsné rány. Každopádně je to dobré zlepšení oproti minulému závodu,“ dodal Dostál.

Vítězka sprintu Paula Botetová zvládla první střelbu bezchybně, na druhé položce vleže už ale minula dvakrát. Soupeřky však tohoto zaváhání, i kvůli ztíženým podmínkám na střelnici, příliš nevyužily, i Maren Kirkeeideová musela na dvě trestní kola. Naopak se střelecky hodně dařilo Julii Simonové, která vleže neminula ani jeden terč a ujala se, se startovním číslem 12, vedení. Za ni se poskládaly další tři Francouzky, nejprve Botetová, za ní Jean Richardová a pak se ztrátou 19 sekund na Simonovou Lou Jeanmonnotová.

Vestoje však Simonová trefila pouze jeden terč, Botetová se jednou netrefila, naopak Jeanmonnotová střílela čistě a dostala se do vedení před Milenou Todorovovou, třetí byla Botetová, ale pouhou sekundu před Ocean Michelonovou.

Na poslední střelbu přijela Jeanmonnotová s náskokem 24 sekund na Todorovovou, navíc odstřílela bezchybně, a tak mohla uhánět za vítězstvím. Todorovová jednou minula, stejně tak Richardová a také Elvira Öbergová, která minula v závodě poprvé. Naopak bez chyby zvládla druhou položku vestoje Kirkeeideová a posunula se na druhé místo, třetí se těsně před Selinou Grotianovou držela Todorovová. Öbergová opouštěla trestné kolo na 7. místě (se startovním číslem 37) a roztočila svůj silný běžecký motor, aby umístění ještě vylepšila.

Jeanmonnotová náskok bez problémů udržela a dojela si pro sedmé vítězství v SP. Velkou skokankou závodu byla švédská závodnice Öbergová, která to nakonec vytáhla na třetí místo, 26 sekund za Francouzkou a osm za druhou Norkou Kirkeeideovou.

V neděli se pojedou smíšené štafety. O českém nasazení se ještě trenéři pobaví se závodnicemi. „Musíme se poradit s děvčaty, jak se cítila na trati. Ta na singl mix je tady opravdu náročná. Není to úplně tak, že by si holky řekly, že tohle jet nechtějí, ale spíš to společně probereme,“ upřesnil Dostál.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:14,9 (1 tr. okruh), 2. Kirkeeideová (Nor.) -18,1 (2), 3. E. Öbergová (Švéd.) -26,2 (1), 4. Michelonová (Fr.) -28,9 (2), 5. Grotianová (Něm.) -33,6 (2), 6. Richardová (Fr.) -33,7 (2), ...28. Voborníková -3:08,2 (2), 33. Jislová (obě ČR) -3:54,3 (3).

Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 599, 2. Jeanmonnotová 483, 3. E. Öbergová 440, 4. Simonová (Fr.) 375, 5. Minkkinenová (Fin.) 372, 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 357, ...15. Davidová 223, 46. Voborníková 60, 53. Jislová 39, 54. Charvátová 34, 73. Otcovská (všechny ČR) 9.