Václavíkův komický pád slaví úspěch na sítích. Kulturní vložka, směje se

PŘÍMO Z RUHPOLDINGU | Když se mu ve smíšené štafetě ve stoupání do cesty připletla jeho vlastní hůlka a on šel k zemi, českého fanouška to v první chvíli vyděsilo. Teď se ale video s tímto komickým prvkem v podání Adama Václavíka stalo hitem Instagramu, minimálně tedy toho Českého biatlonu. „I já jsem se tomu musel smát, když jsem to pak viděl,“ pronesl s úsměvem hlavní aktér na další zastávce SP v Ruhpoldingu.

Byl na něm druhý úsek smíšené štafety v německém Oberhofu. Ještě se ale ani nedostal na střelnici a už v televizi běžely opakované záběry s Adamem Václavíkem v hlavní roli. Když totiž jel do kopce, nešikovně si před sebe píchnul hůlku a předvedl „šipku“ do sněhu.

Ještě teď slaví toto video na sociálních sítích velký úspěch. „Má to docela dosah, co jsem tak slyšel. Prý to má víc zhlédnutí, než když Makula (Davidová) vyhrála závod v Kontiolahti,“ vyprávěl Václavík s úsměvem už před dalšími závody Světového poháru v Ruhpoldingu.

Je to opravdu tak. Zatímco nejúspěšnější video po vítězném sprintu Markéty Davidové zaznamenalo na Instagramu Českého biatlonu 286 tisíc zhlédnutí, Václavíkův pád jich měl v úterý večer 411 tisíc.

„Nevím, jestli je to úplně dobrá reklama. Ale jak se říká, špatná reklama, taky reklama. Já jsem se tomu taky pak musel smát a byly na to pozitivní reakce. Zaplať pánbůh, že závod dobře dopadl. Byla to taková kulturní vložka, ale stane se, no…“ pokrčil rameny Václavík.

Krátce po závodě, v němž nakonec předvedl bezchybnou střelbu a štafetu předával Jessice Jislové na pátém místě, to ale zavánělo trochu horšími následky než jen žertíky na jeho úkor. Postěžoval si, že si při pádu narazil koleno.

„Už je to naštěstí lepší, ale v úterý jsme na tom s fyzioterapeutkou ještě dělali. Mám to zatejpované, ale věřím, že mě to nebude ve vytrvalostním závodu limitovat,“ přiblížil svůj aktuální stav.

Psychicky je na tom díky vydařené střelbě o dost lépe. „Určitě mi to vlilo pozitivnější krev jak do hlavy, tak do těla. Biatlon, nebo celkově sport, v tomhle může být hrozně pomíjivý, že jeden týden je člověk nahoře, druhý může být zase dole. Takže v tomhle jsem opatrný, stojím nohama na zemi. Ale samozřejmě jsem měl velkou radost, že se to takhle sešlo a věřím a doufám, že na to dokážu navázat a že ještě udělám nějaké hezké výsledky,“ prohlásil Václavík.