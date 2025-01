Hledá se mladá krev biatlonistů. Proč zatím nemohly jet juniorky?

V německém Oberhofu to zvládl český tým i ve čtyřech ženách a čtyřech mužích. Smíšené štafety dokázali trenéři poskládat i tak, a z nesnadného úkolu nakonec „vybruslili“ docela obstojně. A to i při absenci jedničky Markéty Davidové. Jenže v Ruhpoldingu se tento týden pojedou štafety mužů a žen, a tam už by to bylo znát o dost víc. Jak z nelehké situace ven?

Do olympijských her zbývá zhruba rok, jenže o místa na nich se bojuje už teď. O tom, kolik závodnic a závodníků budou moci jednotlivé týmy do olympijské Anterselvy vyslat, rozhodne žebříček Poháru národů. A body do něj se získávají právě ve štafetách.

I proto se nyní snažili čeští trenéři nominovat silnou sestavu jak do smíšené štafety, tak i do smíšené štafety dvojic, kam nakonec vyslali Terezu Voborníkovou a Vítězslava Horniga. Ti obsadili deváté místo. Jenže pak už nemohli být k dispozici do čtyřčlenné sestavy.

Při absenci Markéty Davidové, u které se v neděli večer oficiálně nevědělo, zda po potížích se zády pojede už další díl Světového poháru tento týden v Ruhpoldingu, nebyly možnosti už nikterak velké. Jisté místo měla Jessica Jislová.

Jenže co v případě druhé ženy? Výkonnost Lucie Charvátová v této sezoně nepřesvědčila. V Kontiolahti jela s Hornigem smíšenou štafetu dvojic ona, ale musela na trestné kolo. Ta pak musela absolvovat i v ženských štafetách ve Finsku i v rakouském Hochfilzenu. A tak se tentokrát trenéři rozhodli pro jedinou zbývající možnost – Kristýnu Otcovskou.

Rodačka z Mostu je v SP teprve druhou sezonou a v mix štafetě to pro ni byla premiérová zkušenost. Vzhledem k těmto okolnostem se s velkým tlakem nakonec popasovala obstojně (čtyři chyby na střelnici).

Do Ruhpoldingu už ale budou muset Češi vyslat po pěti biatlonistkách a biatlonistech. A fanoušci se ptají: „Když se některým dlouhodobě nedaří, proč tam nepošlou na zkušenou mladé?“

S tím však byla ještě v prosinci potíž. Mezi juniory je několik dívek a hochů, kteří jsou možnými budoucími českými nadějemi. Jenže tím, že někteří jsou juniory čerstvě, nesplňovali pravidla pro vstup do biatlonové nejvyšší ligy. Tím hlavním je 150 a méně IBU kvalifikačních bodů. Ano, slovo méně je tady správně. Protože třeba vedoucí muž této tabulky Johannes Thingnes Bö má 0 bodů.

Tyto body je možné získávat od druhé nejvyšší soutěže, tedy IBU Cupu, jenže česká mládež jezdila zatím jen juniorskou soutěž. To už ale Český biatlonový svaz napravil. „Bereme na IBU Cup dva nejúspěšnější juniory a dvě juniorky. Pro ně je důležité, že si tam můžou vyjet kvalifikační body pro Světový pohár. A nám se tím otevřou další možnosti. Holky jsou sice hodně mladé, ale proč je nevyzkoušet třeba ve štafetách ve Světovém poháru? Stále hledáme ideální složení a tohle může být jedna z variant,“ říkal v polovině prosince sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Týkalo se to osmnáctileté Hedy Mikolášové, sedmnáctileté Ilony Plecháčové, devatenáctiletého Davida Eliáše a dvaadvacetiletého Petra Háka. Všichni úkol splnili a v SP už od druhé třetiny sezony startovat mohou. Uvidíme tedy, jakou nominaci pro Ruhpolding český tým oznámí.