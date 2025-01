Anterselva: ráj biatlonu a záchod se zrcadlem. Úpravy i změny za miliardu

PŘÍMO Z ITÁLIE | Bude to velká generálka na to, co přijde příští zimu. Biatlonový Světový pohár míří do italské Anterselvy, ikonického střediska, kde globální seriál kdysi začínal. Místní Südtirol Arena je klenotem údolí Valle di Anterselva, které rodí slavná jihotyrolská jablíčka či lahůdkový špek, a v dalších dnech zažije poslední zkoušku před olympijskými soutěžemi Her 2026. Biatlon je tady vášní. „Z pěti procent dětí se stanou biatlonisté, z devadesáti pěti procent dobrovolníci,“ usmívá se Günther Leitgeb, člen organizačního výboru Světového poháru.

Sluneční paprsky si do cílového prostoru, v mrazivém ránu ještě schovaném ve stínu hor, nachází cestu chvíli před polednem. Pak už neúnavně pálí na zasněžený finiš, připravené tribuny i na střelnici. Od čtvrtka areál pod modrou oblohou znovu ožije bouřícími fanoušky v hledišti i v zákulisí. A pak to bude jako vždy. Ostré slunce a plné tribuny. A nekonečná zábava.

„Říkáme tomu tady biatlonový Woodstock,“ líčí Leitgeb, když stojí na ploše stadionu. „Naproti stojí velký party stan, kam se vejde tři až pět tisíc lidí a zůstávají tam i několik hodin po závodech. Je to vždycky parádní večírek…“

Čtvrtečním ženským sprintem v Anterselvě začne prodloužený víkend Světového poháru, kde organizátoři předvedou areál, který byl kvůli blížící se olympiádě zrekonstruován za 50 milionů eur (1,25 miliardy korun).

Na SP 15 tisíc lidí na stadionu, 3-6 tisíc na trati

„Na Světový pohár budeme mít patnáct tisíc lidí jenom tady na stadionu, dalších tři až šest tisíc míst pro diváky bude přímo na trati. A všechny fanoušky musíme přivést sem nahoru. Autem se sem nikdo nedostane, máme jenom jednu silnici,“ vysvětluje Leitgeb.

Čerstvé úpravy zkrášlily místo, kde se rodila tradice současného biatlonového rozkvětu, která z někdejšího armádního sportu na okraji pozornosti udělala jeden z nejpopulárnějších zimních sportů. Kdysi dávno všechno začínalo v romantických kulisách zamrzlého jezera Anterselva, neboli Antholzer See, které se rozlívá jen pár set metrů od dnešního biatlonového areálu.

„Dnes máme malý kalibr 22 na padesát metrů, ale do roku 1977 se střílelo velkým kalibrem 26 na sto až na dvě stě padesát metrů. Takže museli používat rovnou plochu, zamrzlé jezero…“ vysvětluje Leitgeb.

Začátkem roku 1978 právě tady začínala historie biatlonového Světového poháru, ve chvíli, kdy už v lyžování myšlenka francouzského žurnalisty Serge Langa dobře fungovala víc než desetiletí.

„Málokdo ví, že se Světový pohár zrodil tady. Šlo o nápad Němce Kurta Hinzeho, biatlonového papeže sedmdesátek, a Paula Zingerleho, otce biatlonu v Anterselvě,“ líčí Leitgeb. „Řekli si: Už existuje lyžařský Světový pohár, pojďme vytvořit takovou sérii i v biatlonu. A pojďme začít v Ruhpoldingu a Anterselvě.“

V lednu toho roku se první závod nového seriálu konal v Ruhpolodingu, ten druhý uspořádali v únoru v Anterselvě. V té chvíli už měli organizátoři zkušenosti ze světového šampionátu 1975, který se sem pak ještě čtyřikrát vrátil.

Pro aktuální předolympijskou generálku už je připravený areál s nejmodernějšími vychytávkami. Schází jen unikátní podzemní střelnice, která bude otevřená pro olympiádu. Podzemní architektura je každopádně značkou Südtirol Areny. Už pro světový šampionát 2020 se většina zázemí schovala dolů pod tratě.

„V žádném místě už nemusíme překračovat tratě a během Světového poháru už bude všechno tak, že bude možné pod zemí obejít celý stadion,“ vysvětluje Leitgeb.

Závodníci se z cílového prostoru nemusí prodírat mezi lidmi. Medailisté sestoupí po schodech do chodby, která je dovede přímo do tiskového centra. Po cestě si můžou prohlížet dětské malůvky, které pokrývají velkou plochu zdi.

„Od sedmdesátek každý rok zveme děti ze základních škol z celého údolí na závody. V prvních letech jsme si tak zajišťovali i publikum, protože tenkrát biatlon nebyl zrovna diváckým sportem,“ říká Leitgeb s úsměvem. „Chodili sem jen děti, jejich maminky, tatínkové, babičky, sestry a bratři sportovců. Přijeli jsme, zavřeli jsme školu, sebrali jsme sto dětí a získali sto diváků. Pokračujeme v tom dodnes, děláme pro ně dětské párty. Z pěti procent z nich se stanou biatlonisté a z devadesáti pěti procent dobrovolníci.“

Speciální záchod

Na jedné z chodeb podzemního bludiště je stěna slávy naplněná minulými výsledky, na níž je pro české oko radost spočinout. V roce 2007 tady dvěma medailemi na mistrovství světa zazářil Michal Šlesgingr, o dvanáct let později tu Markéta Davidová vyhrála svůj první závod Světového poháru. V roce 2020 zde svůj životní bronzový sprint na mistrovství světa zaběhla Lucie Charvátová a další bronz získala smíšená štafeta.

„Tady v Anterslevě je česká půda. Často sem jezdí trénovat. Viditelně se tu cítí dobře,“ usmívá se Leitgeb.

Davidová tentokrát bude kvůli zdravotním potížím chybět, podobně jako Mikuláš Karlík. Novicka Heda Mikulášová po premiéře v Ruhpoldingu pokračovala an MSJ v Altenbergu. Ostatní borci, v čele s hrdinou okamžiku Vítězslavem Hornigem, který skončil ve vytrvalostním závodě v Ruhpolginug pátý, budou mít v rekonstruované aréně plné pohodlí. Když ale budou vylosování na dopingovou zkoušku, čeká je ostřejší zážitek.

„Máme tady trochu speciální záchod,“ vysvětluje Leitgeb s potutelným úsměvem. „Doktoři musí kontrolovat, jestli jsou sportovci čistí. Jak to udělají? Za prvé, musí s nimi být v místnosti. Za druhé? Je tu zrcadlo!“

Do cíle za střelnicí

Hlavní změnu ale závodníci spolu s diváky poznají přímo na trati. V Anterselvě se dřív v cílovém prostoru pletli borci mířící do finiše s těmi, co opouštěli střelnici a pokračovali na okruh. Tomu teď zamezí kolečko, které v závěrečném kole vede za střelnicí. Vše je samozřejmě vrcholně bezpečné, závodníky chrání stěna z tvrzeného skla.

„Čeká je navíc další kopeček a další sjezd. Kompletně to změní závod. V posledním kole to přidá nějakých 22 – 25 sekund. A jeden z trenérů řekl, že to bude jako nový závod uprostřed závodu,“ tvrdí Leitgeb.

Podobné řešení už využili organizátoři závodů na Holmenkollenu. V Anterselvě právě pod novým nadjezdem bude už brzy nová podzemní střelnice. Změnu přivítal i český tým.

„Stadion byl hodně stísněný. Trošku se tím trať rozšířila, ale zase ne o tolik. Třeba v Oslu je víc místa. Ale je to tady designovka, moc pěkný areál,“ pochvaloval si trenér mužů Michael Málek na svazových stránkách.

Češi to v Anterselvě dobře znají, areál ale leží 1600 metrů nad mořem a je tak nejvýše biatlonovým areálem na světě. A to stojí za pečlivou přípravu. Zkušenost z loňského letního soustředění přiměla trenéry k malému experimentu.

„Došli jsme k tomu, že by Jess a Terka mohly vyzkoušet systém, kdy budou bydlet dole a závodit nahoře,“ uvedl pro svazové stránky Lukáš Dostál, trenér ženského týnu. „Jejich regenerace by pak mohla být rychlejší. Uvidíme, jaký to přinese výsledek.“

Jessica Jislová s Terezou Voborníkovou proto bydlí pod kopcem v malebné vesničce Rasun di Sotto. Tam si mohou zajít třeba do rodinného řeznictví familie Steiner, kde prodávají místní proslavený tyrolský špek. Pro fanoušky může být zajímavé spojit biatlonový víkend s lyžovačkou v nedalekém bílém ráji na Kronplatzu, neboli Plan de Corones. Jen čtvrt hodiny cesty daleko je tam čeká 121 kilometrů na jednatřiceti sjezdovkách. Projet si můžou i svah Erta, kde v úterý Alice Robinsonová vyhrála obří slalom Světového poháru.