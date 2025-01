Vláda Francie, Voborníková mrkla. Václavík odpálil štafetu na šesté místo

Štafetový závod mužů byl brzy rozdělen, jak jsou fanoušci zvyklí. Francie si jela svůj závod, Norové s pachutí druzí, ale zlomeného Vetleho S. Christiansena v cílové rovince málem předčil Švéd Sebastian Samuelsson. Václavík dovezl Čechy na šestém fleku, což je nejlepší výsledek v této sezoně. Vyrovnali umístění, které zaznamenali před rokem v Oberhofu. Je to příslib směrem k MS v Lenzerheide, protože se česká čtveřice nevyhnula problémům. Jindy v poslední době bývala TOP šestka za odměnu po skvělých výkonech všech, v Anterselvě se ukázalo, že rezervy jsou.

Křeč a stres

Hned start se nepovedl. Vítězslav Hornig rozjížděl závod jako momentálně nejlepší z Čechů, jenže na první střelbě vleže nasekal tři chyby a musel stahovat manko. „Byl jsem v křeči. Vůbec to nebyla uvolněná položka jako ve sprintu. Nechápu proč. Je blbé, že já netrefím ani tu první dobíjenou a dostávám se do stresu, špatně zahájeno ode mě,“ sypal si popel na hlavu Hornig.

Ukázal však, že má běžeckou fazónu a předával Michalu Krčmářovi šestý. „Člověk se snažil smazat, co se dá. Musel jsem se proplétat tam, kde být nechceme. Zkazil jsem to a ujel nám kontakt,“ byl Hornig možná až přehnaně sebekritický.

Michal Krčmář i Jonáš Mareček se pak motali někde mezi třetím až sedmým místem a vše bylo otevřené. Právě v té době si Francie budovala rozhodující náskok díky Quentinu Fillonu Mailletovi a Ericu Perrotovi, kteří udolali na svých úsecích bratry Böeovi, kteří krátce po sobě oznámili, že po sezoně ukončí kariéru. Poslední z Francouzů Emilien Jacquelin udržel jasné vedení, byť v jednom ze sjezdů upadl. Postupně se dostávalo dopředu taky Švédsko s Martinem Ponsiluomou. Bylo jasné, že rozhodne poslední úsek.

Příště se to snad sejde všem…

„Hrozně vyrovnané a od nás zbytečné chybičky. Takové ty jedničky na střelnici tam naskakovaly. Stáhnout třeba devět sekund na trati pak něco stojí. Věřím nám,“ řekl bezprostředně po svém úseku Krčmář.

Mareček předával Václavíkovi na posledním úseku dokonce čtvrtý čtyři desetiny sekundy za Itálií. Český finišman měl ale složitou úlohu. Jel s rychlíkem Tommasem Giacomelem či Sebastianem Samuelssonem. Zatímco střelbu vleže ještě zvládl, kvapík na trati za Italem a Švédem si pravděpodobně vybral svou daň. Václavík ani natřikrát nepostřílel všechny terče a šel na trestné kolo.

„Ležka super, ale stojka bohužel nedopadla. Byl jsem trochu vyklepanej. Myslel jsem podruhé, že jsem dobil a už jsem dával flintu na záda. Nestalo se. Trestné kolo mě mrzí. Páté místo by bylo o kus hezčí. Děkuju klukům, jak to odjeli. Mají tady super formu. Věřím, že když se nám to příště sejde všem, tak můžeme být vysoko,“ hodnotil smutný Václavík.

Z boje o bronzový stupínek se totiž urodilo šesté místo i díky tomu, že za Václavíkem fatálně chybovali taky Němci a Američané. Zaváhání rodáka z Jilemnice tak potrestal jen Švýcar Niklas Hartweg.

„Odlehčená“ Voborníková

Před mužskými štafetami se ale vydali na trať ještě dámy ve stíhacím závodu. Počasí bylo jako malované a na střelnici takřka bezvětří. Přesto třeba domácí hvězda Dorotha Wiererová minula celkem sedmkrát a propadla se ze čtvrté až na konečnou 33. příčku. Rekordmankou minutých terčů však byla Slovinka Anamarija Lampičová. Zaznamenala 8 omylů a vlastně potvrdila, že jde sice o skvělou běžkyni, ale na střelnici je to u ní většinou bída.

Z Češek vyjížděla do závodu v top ten Tereza Voborníková a možná i díky ideálním podmínkám a vysoké nadmořské výšce to byla spíše konzistentní stíhačka. Česká jednička při zranění Markéty Davidové sice v závodě zaznamenala až 34. běžecký čas, ale na střelnici byla svižná a dvě minely znamenaly jen titěrný propad na 11. místo.

„Mám tohle teplé počasí ráda. Jela jsem odlehčeně oblečená. Mrzí mě poslední střelba. To byla moje chyba, protože jsem mrkla. Škoda. Ve výstřelu jsem sebou škubla a zavřela oči. Asi mi tam malinko chyběla koncentrace,“ zpytovala svědomí Voborníková. O jednu chybu méně, jistojistě by to desítka znovu byla. I přes podprůměrný běžecký čas hodnotila kladně přípravu lyží.

„Ve čtvrtek i teď jsme měly fakt skvělé lyže. Ty mě hodně podržely. Jezdí se mi obecně líp. S kýmkoliv jsem jela, tak se mi dařilo jich držet,“ pochvalovala si rodačka z Vrchlabí.

Bodový přísun stíhačka v Anterselvě znamenala i pro další dvě Češky. Zatímco Lucie Charvátová na lyžích letěla k jedenáctému běžeckému času, srazilo ji pět chyb na střelnici a brala tak 28. místo. Jessica Jislová byla pomalejší na trati, jak je u ní poslední dobou zvykem, ale vše doháněla střelbou. Pouze jeden minutý terč jí vynesl 23. místo a oproti sprintu se posunula o osm příček.

Královny z Francie

Závod opanovaly obecně francouzské barvy. Kromě vítězky Jeanmonnotové se vešly do elitní desítky další čtyři reprezentantky Galského kohouta. Druhá byla v cíli navíc Julia Simonová. Vedoucí žena SP Němka Franziska Preussová obsadila bronzový stupínek.

Pro český biatlon je velká škoda absence Davidové. Byť se Voborníková dostává do formy a Charvátová s Jisslovou jsou také schopny bodovat, bez „Makuly“ budou logicky ambice českého kvarteta v nedělní štafetě okleštěné. Trenér žen Lukáš Dostál byl navíc už po stíhacím závodě otevřený a prozradil, kdo trio ze stíhačky ve štafetě doplní.

„Určitě pojedou holky ze stíhačky a s nimi Terka Vinklárková,“ vypálil pro ČT Sport Dostál. Šestadvacetiletá biatlonistka z Brna tak pojede mezi elitou štafetu poprvé od MS v Oberhofu 2023, kde solidním výkonem pomohla k 7. místu.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:13:33,6 (0 trest. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -43,6 (0+12), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -44,0 (1+8), 4. Itálie -1:03,4 (0+8), 5. Švýcarsko -1:54,6 (0+7), 6. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -2:16,6 (1+12).

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Jeanmonnotová 29:44,0 (1 tr. okruh), 2. Simonová (obě Fr.) -24,1 (0), 3. Preussová (Něm.) -53,6 (1), 4. Richardová -58,1 (0), 5. Michelonová (obě Fr.) -1:25,2 (1), 6. Grotianová (Něm.) -1:36,7 (2), ...11. Voborníková -2:21,2 (2), 23. Jislová -3:12,1 (1), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:28,2 (5)

Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Preussová 879, 2. Jeanmonnotová 787, 3. E. Öbergová (Švéd.) 571, 4. Simonová 530, 5. Richardová 526, 6. Michelonová 495, ...23. Davidová 223, 27. Voborníková 179, 41. Jislová 112, 53. Charvátová 62, 79. Otcovská (všechny ČR) 9.