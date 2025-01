Druhý bratr Bö po triumfu plakal: Je to moje poslední sezona, měl jsem plán

Biatlon po této sezoně přijde také o druhého z hvězdných norských bratrů Böů Tarjeie. Březnový odchod oznámil jen pár minut poté, co v Anterselvě vyhrál sprint. Šestatřicetiletý Tarjei Bö tak bude po posledních závodech na Holmenkollenu následovat do "sportovního důchodu" o pět let mladšího a úspěšnějšího sourozence Johannese Thingnese. Ten ohlášením konce kariéry už letos šokoval před týdnem.

Tarjei Bö dnes vyhrál v Anterselvě popatnácté individuální závod Světového poháru a začal plakat. „Nebylo to jen kvůli vítězství. Důvod, proč brečím, je ten, že jsem právě norské televizi řekl, že je to moje poslední sezona. Měl jsem plán, že to řeknu, až vyhraju. A tady v Anterselvě se mi to povedlo poprvé, mám tady ženu, to načasování je perfektní," řekl norský biatlonista.

V kolotoči absolvuje sedmnáctou sezonu. Z roku 2011 má velký křišťálový glóbus, také šest medailí z olympijských her včetně tří zlatých a 27 cenných kovů z mistrovství světa. „Tělo už mi říkalo, že má dost. Už jsem se nechtěl dál mordovat kvůli olympiádě. Je to neskutečná dřina a to už jsem nechtěl," dodal.

Mladší Johannes Bö chtěl původně ještě startovat na olympiádě za rok právě v Anterselvě, ale v sobotu překvapil prohlášením, že skončí už tento rok. „On se rozhodl později. Ale byl z toho víc vystresovaný a chtěl to říct dřív," prozradil Tarjei. „Ještě máme před sebou dva měsíce. A chceme si užít mistrovství světa," dodal. Naposledy v závodu oba Norové nastoupí od 21. do 23. března doma na Holmenkollenu.