Paráda biatlonové naděje: debutantka z MS dospělých slaví dorostenecký titul

V pouhých osmnácti letech v sobotu debutovala ve štafetě na seniorském mistrovství světa v Lenzerheide. A česká biatlonistka Ilona Plecháčová už tam ukázala, že pozvánku dostala zcela po právu. Teď to navíc podtrhla na dalším světovém šampionátu. V Östersundu získala dorostenecký titul z vytrvalostního závodu. Bylo to především díky skvělému běhu.

Tato děvčata ukazují, že v nich je potenciál, a my je chceme a musíme postupně začleňovat do A-týmu. Něco v tomto duchu pronesl na nedávném světovém šampionátu v Lenzerheide sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář, když vysvětloval nasazení dvou mladých závodnic do ženské štafety na vrcholné akci roku.

Ilona Plecháčová, dívka, která teprve na konci prosince oslavila plnoletost, tam navíc ukázala, že trenéři rozhodně chybu neudělali, když jí dali důvěru. Se střelbou se popasovala (dohromady tři opravy), navíc mnohé udivila svým výkonem na trati.

A teď si řekla i o další pozvánky mezi elitní biatlonisty, ať už ještě v probíhající, nebo v další sezoně. Ve středu ve Švédsku odstartovalo mistrovství světa dorostenců a juniorů. Osmnáctiletá Plecháčová spadá ještě do dorostenecké kategorie a v ní si doběhla pro první zlatou medaili tohoto šampionátu.

Ve vytrvalostním závodu, v případě dorostenek dlouhého 10 kilometrů, sice zaznamenala na střelnici tři chyby, po jedné na prvních třech položkách. Jenže na trati byla suverénně nejrychlejší. Druhé místo v této části výkonu patřilo domácí Else Tanglanderové, která však byla téměř o 51 sekund pomalejší než česká reprezentantka.

„Stále tomu nemůžu uvěřit. Jsem opravdu hrozně moc šťastná. Vidím, že všechna ta dřina se vyplatila, že se mi to vrací. Největší radost mám z toho, že jsem ustála závěrečnou položku, na to jsem hrdá. Na trati jsem se cítila skvěle a jsem vděčná i týmu, protože jsem měla opravdu úžasné lyže,“ řekla Plecháčová pro oficiální web Českého biatlonového svazu.

Pochvalu dostala také od trenéra Jindřicha Šikoly. „Upřímně, těžko hledám slov. Ač už jsem toho zažil hodně, tak jsem dojatej. Ilča běžela skvěle. To dokládá její nejlepší čas na trati. Pracovala opravdu tvrdě. Ještě na nástřelu se mi zdála koncentrovaná až moc, měl jsem obavy, aby ustála svůj vlastní tlak, ale zvládla to skvěle a vyhrála zcela zaslouženě.“