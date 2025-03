Rybář o závodění Davidové: Test, jak na tom je. Nečekejme pódium

Objeví se Markéta Davidová na startu pátečního sprintu? V domácím prostředí v Novém Městě na Moravě by to pro ni byla odměna za tvrdou práci a trpělivost při rekonvalescenci po zranění zad. „Markéta musí reagovat ze dne na den. Nedá se predikovat, co bude,“ upozorňuje však sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář. S ohledem na sestavování startovní listiny ale musí česká reprezentace ve čtvrtek oznámit, zda Davidová nastoupí.

Mimo kolotoč velkých závodů je od poloviny prosince. Po výhře ve sprintu v úvodním podniku Světového poháru v Kontiolahti to byla nepříjemná zpráva: Markéta Davidová má vyhřezlou ploténku a nějakou dobu bude mimo tým. S lékaři se česká hvězda rozhodla pro konzervativní léčbu zad, která si ale vyžádala víc času, než původně doktoři odhadovali.

Musela vynechat i mistrovství světa ve Švýcarsku. První závod absolvovala až minulou neděli, stranou veškeré pozornosti, na menším klání v Polsku. Tam jela zkrácený vytrvalostní závod na 12,5 kilometru.

Ve hře je nyní návrat Davidové v domácím prostředí…

„Nebral bych to jako návrat, ale spíš zkoušku postupu léčby. Opouštěla světák na pódiu, teď nikdo nemůže čekat pódium. Výpadek měla dlouhý a pořád to není stoprocentní. Je to pro ni test, jak to vypadá a jestli jde léčba správným směrem. A nikdo z týmu od ní neočekává žádné umístění.“

Vy jste v Polsku byl také. Jak jí to tam šlo?

„Je závodnice, odjela závod, byla to relativně delší trať. Po nějaké době to bylo pro ni něco souvisle rychlejšího, brala to jako trénink před Novým Městem. Ale těžko hodnotit, nebyla tam konkurence. Spíš si to osahala na podobně měkkých tratích. Nicméně těžko z toho dělat závěry.“

Když jste ji viděl na trati, bylo to podobné jako před zraněním, nebo je znát třeba jistá opatrnost?

„Stejné to určitě není. Bylo by dost záhadné, kdyby měla hned po pauze zase vyhrát svěťák, i když bych jí to moc přál. Ale je to závodnice, která to v sobě má. Pouhým okem jela dobře, ale určité prvky, kde síla chybí, jsou tam vidět. Ale pracuje na tom, aby se postupně dostávala, kam potřebuje.“

Řekli jste si něco po závodě, jak se cítila?

„O tom to není. Šla do toho, že je to součást tréninku. Když nemáte porovnání, moc toho nevyřešíte.“

Kdy jste se rozhodli, že to zkusí?

„Tyhle věci si řídila Markéta sama s tím, že musí reagovat ze dne na den. Nedá se predikovat, co bude. Když ji záda bolí, potřebuje víc cvičit. Ale závody jí tam zapadly, bylo to na půli cesty do Nového Města na Moravě. A pro ni to byl ten nejlepší trénink.“

Může být zrádné vracet se doma, kde ji poženou diváci?

„Vůbec to není zrádné. Kde chcete jinde závodit než před domácím publikem? Ale je potřeba krotit vášně a nemít přehnaná očekávání. Markéta domácím fanouškům ukázala, že má na to jezdit s nejlepšími. Ale pro ni bude důležitá příští olympijská sezona. Tohle je cesta k úspěchu.“

Pojede pouze sprint?

„To zatím neřešíme. Momentálně je ve hře sprint, pak uvidíme, jak bude její tělo reagovat.“

Může ji to psychicky povzbudit do další práce, že si tady vyzkouší závod?

„Umístěním líp než v prosinci nebude, ale když se tu objeví, je to velký kus práce, co odvedla. S ohledem na to, že nějakou chvíli nemohla nic dělat a skoro se nehnula z postele. Ale pořád je to cesta, ne ten závěr. I cesta může být cíl. Tak to momentálně bereme.“