Podmínky v Novém Městě: 16 stupňů, omezí se tréninky. Závody neohroženy

Už loňské mistrovství světa bylo pro pořadatele v Novém Městě na Moravě velkou výzvou. Teď přichází ještě vyšší teploty, ale ředitel závodů ve Vysočina Areně je v klidu. „Sněhu v zásobnících máme hodně, i tratě jsou momentálně v dobrém stavu, co všichni říkají,“ vypráví Vlastimil Jakeš. Do karet organizátorům hraje i to, že závody jsou většinou až po západu slunce, když už se ochladí. Ovšem tréninky museli pořadatelé na příští dny omezit.

Biatlonové závody v Novém Městě jsou událostí, na kterou se těší fanoušci i čeští závodníci. Pro pořadatele to ale znamená obrovské množství práce s přípravou tratí. Zvlášť v těchto dnech, kdy teploty stoupají na první polovinu března nezvykle vysoko. Ve středu ukazoval teploměr vedle střelnice ve dvě hodiny odpoledne 16 stupňů Celsia.

„Zatím ale všichni říkají, že je to super. Nejhorší je to tady na střelnici, kde se do sněhu opírá sluníčko. V lese, kde je alespoň trochu stínu, je to výrazně tvrdší a lepší, než tady, kde na to praží tři hodiny v kuse,“ přibližuje ředitel závodu Vlastimil Jakeš.

Když ale slunce zajde, jsou podmínky výrazně lepší. Což s ohledem na start čtvrtečního a pátečního sprintu v 18:25 hodin je pro všechny, kdo tady pečují o tratě, i pro závodníky dobrá zpráva.

„V úterý teplota rychle klesala, hned to tvrdlo. Samozřejmě to ošetřujeme a pomáháme tomu, aby to tvrdlo rychleji. Je otázka, jaké budou teploty v dalších dnech. Nechci říkat, že to úplně umíme, je to nějaká zkušenost a pak trochu náhody, jak se všechny okolnosti vyvíjí. Každopádně je to jarní závod. Takhle si to musíme říct, nebude to jako v prosinci,“ upozorňuje Jakeš.

Oproti loňskému únorovému mistrovství světa jsou sice teploty vyšší, ale je tady několik významných rozdílů. „Minule to byly dva týdny, navíc tam byl i déšť. Teď to vypadá vizuálně líp, budeme trochu víc opálení. Budou to ale jen čtyři dny, takže je to výrazně lepší. I podmínky budou určitě lepší než před rokem,“ usmívá se ředitel závodu.

„Předpověď je taková, že by to v noci mělo jít alespoň k nule. Nebude to jako vloni, kdy bylo ještě večer plus 10. To by nám mělo pomoci,“ dodává.

I tak ale museli přijmout určitá opatření, aby trať zůstala v co nejlepší kondici. Dotklo se to tréninků, které jsou v prvních dvou závodních dnech o hodinu dříve. Zároveň pořadatelé prosí, aby na trati nejezdil nikdo kromě sportovců a servismanů. To se týká například expertů televizních štábů.

Ačkoliv pořadatelé musí tratě solit, aby byly tvrdší, nemělo by dojít k tomu, na co si stěžovali třeba na mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu. Tedy že tratě jsou příliš ledové. „Už máme vyzkoušený systém. Teď jsme to znovu testovali, jak to dělat. Takže to bude tvrdé, ale nikdy to nebude ledové,“ ujišťuje Jakeš.