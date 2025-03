Biatlon ONLINE: V akci ženy, chybí ale Davidová. Voborníková chybovala

S téměř letním počasím se ve Vysočina Areně nejlépe vypořádal Sebastian Samuelsson, který vstoupil do závodu se šestačtyřicetisekundovou ztrátou na čtvrtečního vítěze sprintu Émiliena Jacquelina. Už po druhé položce vleže se však posunul do čela, dokonalý výkon potvrdil také na obou stojkách.

„Byl to pro mě opravdu skvělý závod. Na střelnici jsem byl spokojený nejen s větrem, ale také s tím, že prakticky jsem tam byl pořád sám. Výborně jsem zvládl střelbu, která pro mě celou sezonu byla špatná. Se svým výkonem jsem opravdu spokojený,“ smál se Samuelsson.

Světový šampion ze závodu s hromadným startem z Oberhofu si ovace zaplněného areálu mohl při závěrečných metrech pořádně vychutnat, druhého Tommasa Giacomela překonal o téměř půl minuty. Pro třetí flek si stejně jako ve čtvrtek doběhl Johannes Thingnes Bö, kterého od lepšího umístění připravily tři chyby na střelnici.

Na „svém“ zůstal také Vítězslav Hornig, jenž obhájil patnácté místo ze sprintu. „Beru to všemi deseti. Zase je to ta elitní patnáctka, což se rozhodně počítá,“ liboval si pětadvacetiletý závodník v rozhovoru pro Českou televizi.

Na střelnici udělal dvě chyby, obě už při první ležce. „Je možné, že se oproti nástřelu trošku změnil vítr. Na střelnici je to takové nevyzpytatelné, že občas foukne zleva, občas zprava. Těžko se na to reaguje, na první položce jsem to nezvládl. Mohlo to být i horší,“ popisoval Hornig.

Nejlepší výkon ze čtyř Čechů na startu ovšem podal Michal Krčmář. Dvojnásobný medailista z mistrovství světa poskočil o devatenáct míst, do cíle dojel jednadvacátý. O dvanáct příček za ním dorazil Tomáš Mikyska, naopak Jonáš Mareček sedmkrát chyboval a skončil na 55. pozici.

Od 17:40 pojedou i biatlonistky. Markéta Davidová, která se v pátek v pohárovém závodu představila po třech měsících a léčbě vyhřezlé ploténky, bude během sobotní stíhačky odpočívat.

„Tři závody v kuse by byly v tuto chvíli moc. Nejde o plnohodnotný návrat, spíš test toho, jak dobře probíhá rehabilitace. Start Markéty ve štafetě není vyloučený. Další variantou je i Ilona Plecháčová, která v sobotu do Nového Města přicestuje,“ řekl Ondřej Rybář sportovní ředitel Českého biatlonového svazu.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), ...15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 936, 2. Laegreid 931, 3. Jacquelin 694, 4. Perrot (oba Fr.) 670, 5. Samuelsson 669, 6. Giacomel 615, ...20. Hornig 310, 32. Krčmář 167, 40. Mareček 104, 56. Václavík 28, 68. Mikyska 13, 86. Štvrtecký (všichni ČR) 1.