Biatlonová sezona jde do finále! O víkendu se v Oslu jede poslední podnik Světového poháru, program v pátek zahajují sprinty. Čeští reprezentanti odjeli do Norska v obměněných sestavách. Mezi muži dostává kromě obvyklých jmen šanci medailista z juniorského MS Petr Hák, v ženské sestavě jsou dorostenky Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová. Bude to z toho v závěru sezony dobrý výsledek? ONLINE přenosy sledujte na webu iSport, muži startují ve 13.30, ženy v 16.20.