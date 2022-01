Program ME v krasobruslení 2022: kdy se představí Michal Březina?

Mladý český krasobruslař Jiří Bělohradský při volné jízdě na ME v Ostravě • ČTK

ME v krasobruslení se koná od 12. ledna v estonském Tallinu, kde se představí po roční pauze evropská krasobruslařská elita. Největší českou naději bude opět Michal Březina, pro kterého jde již o čtrnáctou a zároveň poslední účast na mistrovství Evropy. Na šampionátu se představí celkem sedm českých reprezentantů, kdy sledovat české naděje v akci?

Program ME v krasobruslení 2022

Datum Čas Disciplína Česká účast středa 12. ledna 10:25 muži - krátký program Michal Březina, Matyáš Bělohraddský 17:45 sportovní dvojice - krátký program Jelizaveta Žuková, Martin Bidař čtvrtek 13. ledna 10:05 ženy - krátký program Eliška Březinová 18:00 sportovní dvojice - volná jízda Jelizaveta Žuková, Martin Bidař pátek 14. ledna 11:00 taneční páry - rytmický tanec Natálie Taschlerová, Filip Taschler 17:00 muži - volný program Michal Březina, Matyáš Bělohraddský sobota 15. ledna 12:35 taneční páry - volný tanec Natálie Taschlerová, Filip Taschler 17:30 ženy - volná jízda Eliška Březinová neděle 16. ledna 14:30 exhibice

Češi na ME v krasobruslení 2022

Hlavní českou nadějí v Talinnu bude tradičně bronzový medailista z roku 2013 Michal Březina, který po letošní sezoně ukončí kariéru. Mezi muži se představí i dvacátý z posledního ME v roce 2020 Matyáš Bělohradský. Devátá účast na ME čeká Elišku Březinou, jejíž doposud nejlepší výsledkem je 10. místo z roku 2019. Vylepšit 19. místo z posledního šampionátu budou chtít i Filip a Natálie Tischlerovi mezi tanečními páry. Debut na ME pak čeká sportovní dvojici Jelizaveta Žuková a Martin Bidař. Bývalý juniorský mistr světa s novou partnerkou závodí od roku 2019.

ME v krasobruslení v TV

Všechny disciplíny nabídne v přímém přenosu nebo záznamu ČT sport.

Historie ME v krasobruslení

Poprvé se mistrovství Evropy v krasobruslení konalo v roce 1891 v Hamburku. Tehdy však šlo výhradně o mužskou soutěž. Kategorie žen a tanečních pár byly doplněny až v roce 1930.

Mezi medailisty prvních šampionátů najdeme několik povědomých jmen. V roce 1910 zlato získal Ulrich Salchow a stříbro Werner Rittberger. Ti poprvé veřejně předvedli druhy krasobruslařských skoků, které jsou podle nich dnes pojmenované.

Z českých jmen zaujme pětiletá nadvláda Ondreje Nepely v letech 1969-1973. V éře samostatné ČR zlato na ME získal pouze Tomáš Verner v roce 2008.