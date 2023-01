Skvělí Češi na ME v krasobruslení! Taschlerovi mají šanci na medaili

Taschlerovi v rytmickém tanci potvrdili, že jsou aktuálně největšími nadějemi českého krasobruslení. Rytmický tanec předvedli ve velkém nasazení bez technických chyb a osobní rekord z úvodu této sezony si vylepšili o bod a půl.

Ve srovnání s minulým evropským šampionátem, kde skončili jedenáctí, byli o více než sedm bodů lepší. „Jelo se nám skvěle, možná jsme moc chtěli, takže na konci už to bylo tak trochu na hraně,“ uvedl Taschler v tiskové zprávě svazu.

Čeští reprezentanti byli jednoznačně nejlepším párem předposlední rozjížďky a dostali do varu i publikum. „Diváci byli skvělí, já jsem nejvíc slyšela naši maminku,“ podotkla s úsměvem Tachlerová. „Vždycky je to pro bruslaře super, když diváci začnou tleskat do rytmu, pak to chceme ještě víc rozjet,“ doplnil ji její bratr.

Ze čtveřice párů na třetím až šestém místě, která se vešla do 1,07 bodu, získali čeští sourozenci nejvíce bodů za techniku. Kvůli o něco nižší druhé sadě známek ale zatím těsně prohrávají s domácími Finy Juulií Turkkilaovou a Matthiasem Versluisem, kteří drží průběžnou třetí pozici. O boji o medaile před sobotními volnými jízdami Taschlerovi nepřemýšlejí. „Chceme dostat ten skvělý pocit do diváků i rozhodčích a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekla Taschlerová.

První dva páry skupině pronásledovatelů výrazně odskočily. Zkušení Italové Guignardová a Fabbri, kteří se loni i za účasti ruských krasobruslařů protlačili na ME ke bronzu, získali za rytmický tanec 85,53 bodu. Vybudovali si náskok 1,41 bodu před Brity Lilah Fearovou a Lewisem Gibsonem, kteří útočí na první velkou medaili. Dosud byla jejich maximem pátá místa na ME 2020 a 2022.

Volné tance začnou v sobotu v 17:30 SEČ, bude to poslední soutěž tohoto evropského šampionátu. Taschlerovi nastoupí jako první v závěrečné rozjížďce krátce po 20. hodině tuzemského času.