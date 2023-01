Životní výkon Taschlerových, ale medaile neklapla: Čekali jsme vyšší body

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi na mistrovství Evropy obsadili šesté místo v kategorii tanečních párů. I když ve volném tanci atakovali osobní rekord, ve srovnání s rytmickým tancem si o jednu příčku pohoršili. I tak dosáhli svého maxima na ME a poprvé se dostali do nejlepší desítky. Titul získali Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri.

Taschlerovi podobně jako v rytmickém tanci jeli s velkým nasazením bez výraznějšího zaváhání a známkou 111,43 bodu se přiblížili na 36 setin svému maximu, které zaznamenali v listopadu právě v Espoo při závodě Grand Prix. O osobní rekord je připravila jednobodová penalizace za překročení času. Pro jejich umístění to ale nehrálo roli. Francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který po rytmickém tanci ztrácel jen 42 setin, je porazil o tři a půl bodu.

Na ledě se sourozenecký pár po své jízdě radoval, ale po obdržení známek mu trochu zmrzl úsměv na rtech. „Čekali jsme o trochu vyšší body, ale jsme spokojení s tím, co jsme předvedli. Možná jsme ztratili pár bodů na konci, měli jsme tam trošku problém. Ale nevíme, musíme se na to nejdřív podívat. Určitě jsme chtěli jet o medaili. Ale celkově nás tahle zkušenost, jako jet v nejsilnější skupině, do budoucna posílí,“ uvedl Taschler pro federaci ISU.

Šestým místem čeští reprezentanti o pět příček vylepšili umístění z loňského roku a dosáhli nejlepšího českého výsledku v této kategorii od roku 1995, kdy byli šestí Kateřina Mrázová a Martin Šimeček. Napříč kategoriemi na takový úspěch čekalo české krasobruslení od roku 2015, kdy byl pátý Michal Březina. Taschlerovi pro příští rok zajistili pro Česko dvě účastnická místa, takže budou moci startovat i sourozenci Kateřina i Daniel Mrázkovi, kteří v této sezoně sbírají úspěchy v juniorské kategorii.

Souboj o zlato vyhráli Guignardová a Fabbri, kteří po rytmickém tanci vyhráli i ten volný a porazili o dva a půl bodu Brity Lilah Fearovou a Lewise Gibsona. Jedenáct let po debutu na ME a dvou bronzových medailích v letech 2019 a 2022 se dočkali prvního titulu.

„Byla to dlouhá cesta a nemůžeme být šťastnější. Pracovali jsme na tom celý život, splnil se nám sen,“ radoval se Fabbri. Bylo podle něj složité nemyslet na zlato, možná i proto nebyli ve volném tanci suverénní. „Bylo tam pár chybiček a na konci jsme se trochu báli, jestli to bude stačit. Včera jsme po rytmickém tanci byli velmi šťastní z toho, co jsme předvedli, dneska tak úplně ne. Ale stačilo to,“ dodal čtyřiatřicetiletý Ital.

Domácí finské fanoušky potěšili bronzem Juulia Turkkilaová a Matthias Versluis. Seveřané zaznamenali velký průlom, dosud se na velké mezinárodní akci nedostali do nejlepší desítky. Na ME startovali naposledy před čtyřmi lety a byli jedenáctí. Loni skončili dvanáctí na MS. „Je to nepopsatelný pocit, ještě pořád se klepu. Tohle byl pro nás oba sen už od dětství a teď se to splnilo. Ale pořád ještě můžeme něco ukázat, cesta tady teprve začíná,“ radovala se Turkkilaová.