Loučí se Pan obří slalom. Ligety končí kariéru, Bank ho nechtěl porazit

Na tuhle chvíli Ondřej Bank asi nikdy nezapomene. Na olympiádě v Soči létal jako černá ruka a vrcholný moment přišel v prvním kole obřího slalomu. Byl po něm druhý, s životní šancí na medaili. První kolo zajel rychleji jenom Ted Ligety. Což znamenalo, že do druhého kola jel Bank jako poslední před králem téhle disciplíny.

„Stát před Ligetym v budce na olympiádě, to je super zážitek. Toho jsem v obřím slalomu nechtěl porazit, ale ty ostatní jo,“ řekl tehdy Bank.

Ligety si tehdy na kopci v Roza Chutor dojel pro své druhé olympijské zlato. A Bankova věta hodně vypovídá o respektu, který Ted Ligety chová uprostřed bílého lyžařského cirkusu.

Zasloužil si ho fantastickou sbírkou medailí, k níž kromě dvou olympijských zlatých patří také pět titulů světového šampiona. Jestli se někdo blížil technické dokonalosti, byl to on. Do oblouků nastupoval v takovém úhlu, že sice oproti soupeřům najel klidně patnáct metrů víc, získával tím ale takovou rychlost, že byl stejně v cíli dřív.

Byl to jeho životní soupeř Marcel Hirscher, který pro Ligetyho vymyslel působivou přezdívku. Mr. GS. Pan obří slalom.

Na začátku toho velkého příběhu byl přitom outsider. Poprvé stál sice na lyžích už ve dvou letech, ale dlouho to nevypadalo na velkou kariéru. V mládežnických letech se v rodném Park City nedostal do výběru. A když vyprávěl o svém snu jednou vyhrát olympiádu, trenéři ho nabádali, ať si radši vymyslí něco jiného.

Na olympiádě se v roce 2002 projel, ale jenom jako předjezdec kvůli tomu, že se konala v jeho Utahu. Nakonec se dostal do týmu mladých nadějí a klíčové období kariéry přežil díky podpoře svých rodičů. Na helmě tehdy nosil sponzorskou nálepku s nápisem „MOM+DAD“. Máma a táta…

V devatenácti byl doma v Park City poprvé na startu Světového poháru. Všechno se změnilo v roce 2006. Na olympiádě v Turíně byl po kombinačním sjezdu až dvaatřicátý. Pak ale vyšvihnul nejrychlejší slalom a vyhrál.

„Každé dítě sní o tom, že bude nejlepší na světě. Ale já jsem snil taky o tom, že budu Johnem Stocktonem,“ smál se tehdy Ligety.

Místo osudu legendy basketbalových Utah Jazz mu bylo souzeno napsat vlastní výjimečný příběh na světových sjezdovkách. Ligety byl ve své éře králem, kterému se klanělo celé lyžování. Vyhrál 25 závodů Světového poháru, čtyřiadvacet z nich ve svém obřím slalomu. Vrcholný kousek předvedl na mistrovství světa v roce 2013 ve Schladmingu, když vyhrál obří slalom, super-G i alpskou kombinaci. Tři zlaté z jedné vrcholné akce získal předtím naposledy Jean-Claude Killy na olympijských hrách 1968 v Grenoblu.

„Je to odchod dalšího giganta po Marcelu Hirscherovi. Pro mě je to vůbec emotivní, s Ondrou jsme vedle něho prožili velkou část kariéry,“ reagoval Tomáš Bank, bratr Ondřeje Banka a trenér Ester Ledecké. „Každý den někdo z těch Ondrových soupeřů a kámošů končí, předminulý týden to byl Lizeraux, teď Ligety. Bude jich víc a za pár let to bude v pohodě…“