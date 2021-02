Comeback Shiffrinové do super-G: jako obhájkyně zlata a s tatínkem v srdci

PŘÍMO Z CORTINY | Tatínka má Mikaela Shiffrinová v srdci i v myšlenkách. Vidí ho v obloze, horách i sněhu. Na čtvrtečním startu mistrovského super-G v Cortině d'Ampezzo tak bude určitě s ní. Slavná Američanka do závodu půjde jako obhájkyně titulu. Bude to ale i její první super-G po víc než roce, první od chvíle, kdy svého tatínka ztratila kvůli nešťastnému pádu ze střechy.

Ztráta Jeffa Shiffrina byla ránou pro celý lyžařský cirkus. Byl to oblíbený patron. V listopadu 2018 jako anesteziolog asistoval u operace Ester Ledecké, která si ve Vailu při snowboardovém tréninku před startem sezony zlomila ruku. Před týdnem to byl rok, co tragicky zahynul.

„Akceptovat novou realitu bude trvat dlouho, možná se to nestane nikdy. Možná to dělat nemusíme. Protože cítíme, že je pořád tady,“ řekla Shiffrinová v dojemném videu měsíc po jeho smrti.

Čas truchlení, problémy s pandemií koronaviru a zranění zad v úvodu sezony prodloužily její závodní pauzu na 300 dní, než se koncem listopadu vrátila v Levi. Ve slalomu byla druhá, od té doby se ještě třikrát dostala na stupně vítězů, v Courchevelu vyhrála obří slalom, ve Flachau slalom. Před světovým šampionátem si pak dala dva týdny času na trénink.

„Jsem na perfektním místě,“ popsala své rozpoložení před startem světového šampionátu před pár dny v rozhovoru pro NBC Sports.

Je to tak ale opravdu? V posledních dvou závodech před mistrovstvím světa v Kranjské Goře a Kronplatzu Shiffrinová vždy v prvním kole obřího slalomu vedla, aby ve finále spadla mimo stupně vítězů. Šéftrenérka české reprezentace Eva Kurfürstová vidí v její jízdě nejistotu.

„V Kranjské Goře dost záleželo na postavení trati. Když je to hodně protočené a Mikaela nemá rychlost, její technika je v pohodě na to, aby vyhrála,“ říká Kurfürstová. „Když do toho bylo ve druhém kole třeba šlapat, bylo to víc do rychlosti, její mentální nastavení je stejné jako na protočenou trať. V Kronplatze se to stalo jak přes kopírák.“

Na startu čtvrtečního super-G v Cortině d'Ampezzo se musí vyrovnat s jiným problémem. Do závodu sice půjde jako obhájkyně titulu z minulého šampionátu v Aare. Rychlostní disciplínu ale jela naposledy ještě před osudným zraněním svého tatínka. Od začátku současné sezony zatím závodila jen ve slalomech a obřích slalomech. Lyže na super-G za celý rok nazula jen ve čtyřech dnech během jejího závěrečného soustředění před MS.

„Ve svých základních disciplínách lyžuje docela dobře. V super-G a alpské kombinaci je to kvůli menšímu tréninku těžší,“ říká Shiffrinové kouč Mike Day.

Sama Shiffrinová si ale věří.

„Vím, že jsem schopná jet opravdu rychle. A pokud to dokážu, mám schopnosti vyhrát,“ řekla.

Na její straně je, že se před MS v Cortině držela svého oblíbeného režimu. Na chvíli vystoupila z kolotoče Světového poháru a věnovala čas klidnému tréninku.

„S Mikaelou jsme jezdili super-G a vypadala fakt dobře,“ referoval před pár dny Tomáš Bank, kouč Ester Ledecké.

Shiffrinová má šanci stát se teprve třetí lyžařkou v historii, která by v super-G obhájila titul. Zatím se to podařilo Rakušance Ulrice Maierové v letech 1989 a 1991a Švédce Anje Pärsonové v letech 2005 a 2007.

„Před tou špatnou událostí s jejím taťkou se po tréninkovém bloku vždy vrátila silnější a všem vytřela zrak,“ říká Kurfürstová. „Důležitější bude její mentální nastavení. Ona je dost výjimečná, aby dokázala všechny překvapit.“