Gutová má zlato, po kterém už netoužila. Začala rozesmátým pádem

Její entrée do světového lyžování bylo parádní a na youtube se u něj pobavíte dodnes. Laře Gutové bylo tehdy v únoru 2008 sladkých šestnáct a ve Svatém Mořici napálila svůj první sjezd Světového poháru naostro. Pár metrů před cílem se jí rozjely lyže, takže cílem projela na zádech. V cíli pak celá rozesmátá a s tváří plnou čerstvého sněhu vesele mávala do kamer. I přes zábavný karambol dojela třetí.

Byl to značkový start parádní kariéry. Už o rok později na MS ve Val d´Isere zazářila dvěma stříbrnými medailemi ve sjezdu a superkombinaci. Byla novým miláčkem světového lyžování. Léta běžela a Gutová stále sbírala medaile. Před startem čtvrtečního super-G v Cortině, už s jménem svého manžela, švýcarského fotbalisty Valona Behramiho, měla z MS pět medailí. Víckrát na stupních bez zlata byly v historii jen Němka Käthe Graseggerová (7) v třicátých letech minulého století a pak Švédka Maria Pietiläová Holmnerová (6).

„V minulosti jsem vždycky chtěla vyhrát zlato, ale nikdy se to nestalo,“ připustila Gutová-Behramiová, která z olympiád dosud přivezla jediný bronz ze sjezdu v Soči.

Někdejší bezstarostná dívka se paradoxně dostala do pasti vlastních úspěchů. Má na kontě fantastických třicet vítězných závodů ve Světovém poháru. A spousta lyžařů vám řekne, že triumfů v elitním seriálu bez početně omezené konkurence si cení víc než medaile z rulety olympiád či světových šampionátů.

„Konečně znám svou cenu. A že to není tak, že když získáte zlatou medaili, vaše kariéra za něco stojí, a když ji nezískáte, nestojí za nic,“ řekla Gutová-Behramoviá v den svého prvního triumfu na mistrovství světa.

Paradoxně zrovna ve chvíli, kdy jezdí v životní formě, seznala, že nemá cenu se hnát za zlatým přeludem.

„Dnes jsem si pomyslela, že kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych radši chtěla třicet vítězství ve Světovém poháru, nebo zlatou medaili, vybrala bych si třicet vítězství,“ řekla Gutová-Behramiová přímo ze stupňů vítězů, kde se na šampionátu v Cortině konají tiskovky. „Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomila, že můj život se nezmění, ať vyhraju, nebo ne. Nezávodila jsem proto, abych vyhrála zlatou medaili. Jela jsem předvést, co umím. A to byl oproti předchozím šampionátům velký rozdíl.“

Bylo trochu symbolické, že kvůli hygienickým opatřením na MS v Cortině si své první zlato pověsila na krk sama. Udělala to ve chvíli, kdy si uvědomila poměrně zásadní věc: „Časem jsem přišla na to, že v životě je mnoho důležitějších věcí než zlatá medaile.“

Dnes se s touhle otevřenou hlavou může ve sjezdu pokusit o další úspěch.

MEDAILE LARY GUTOVÉ-BEHRAMIOVÉ