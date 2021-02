Ledecká na MS šest setin od medaile! Jediná chyba, super-G vládly Švýcarky

Ester Ledecká zahájila mistrovství světa ve sjezdovém lyžování čtvrtým místem v superobřím slalomu. Od medaile ji dnes v Cortině d'Ampezzo dělilo šest setin sekundy, i tak si ale vylepšila osobní maximum ze světových šampionátů. Česká obojživelnice jela se startovním číslem 11 a do cíle dojela v disciplíně, kde je úřadující olympijskou vítězkou, jako čtvrtá se ztrátou pouhých šesti setin sekundy za třetí Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Závod ovládla Švýcarka Lara Gutová Behramiová.

Od zahájení mistrovství světa v alpském lyžování uplynuly už čtyři dny, ale v Itálii se poprvé závodí až dnes. Ester Ledecká vyrazila na trať se startovním číslem 11 a byla nejrychlejší v dosažení stokilometrové rychlosti.

Na konci úvodní extrémně prudké pasáže ale udělala drobnou chybu. Zadrhla se u jedné z branek a ztratila rychlost. Právě v těch chvílích nabrala malou ztrátu, zbytek trati jela téměř bezchybně, do cíle dojela se ztrátou 53 setin sekundy na už v tu chvíli vedoucí Laru Gutovou-Behramiovou.

„Užila jsem si skvělou jízdu a jsem na sebe pyšná, což je hrozně divný říct. Ale ty holky přede mnou jsou nejlepší na světě a já s nimi bojovala a docela úspěšně. Asi jsem udělala pár chyb, ale dala jsem do toho všechno,“ zářila v cíli štěstím Ester Ledecká.

„Nahoře se jedna brána propadla, a už Corrine Suterovou to rozhodilo. Když jsem tam najížděla, představila jsem si tu stopu a tu lyži mi to žvejklo. Pár setinek jsem tam nechala, možná těch šest,“ zamyslela se v rozhovoru pro ČT sport.

Super-G ovládly dvě Švýcarky. Za Gutovou dojela se ztrátou tří desetin její reprezentační kolegyně Corinne Suterová. Pod půl sekundy ještě dostala svou ztrátu americká hvězda Mikaela Shiffrinová, na tu ztratila Ledecká pouhých šest setin sekundy.

„Najde se tam spousta malých chybiček a na videu to rozebereme. Neviděl jsem tu velkou chybu tam nahoře, ale to, co jsem viděl, bylo skoro dokonalé," chválil jízdu své svěřenyně trenét Tomáš Bank.

Závod se nepovedl Italkám. Při neúčasti hvězdy rychlostních disciplín Sofie Goggiové se na více zatočené trati nepovedla jízda Federice Brignoneové ani Martě Bassinové, které skončily na přelomu první a druhé desítky, obě porazila i devátá Slovenka Petra Vlhová.

„Byl to obřáček, ale Italům ta taktika moc nevyšla. Postavili to na míru Mikaele Shiffrinové, která by vyhrála, kdy neudělala tu chybu," řekl Bank.

Nejlepší české výsledky na MS v alpském lyžování 1. místo (1x) - Šárka Strachová (slalom Aare 2007), 2. místo (1x) - Šárka Strachová (slalom Val d'Isere 2009), 3. místo (2x) - Šárka Strachová (slalom Santa Caterina 2005 a Beaver Creek 2015), 4. místo (4x) - Miloslav Sochor (kombinace Sv. Mořic 1974), Bohumír Zeman (kombinace Lake Placid 1980), Šárka Strachová (superkombinace Aare 2007) a Ester Ledecká (super-G Cortina d'Ampezzo 2021), 5. místo (5x) - Dagmar Kuzmanová (kombinace Ga-Pa 1978), Olga Charvátová (kombinace Schladming 1982), Šárka Strachová (kombinace Santa Caterina 2005 a slalom Sv. Mořic 2017) a Ondřej Bank (kombinace Ga-Pa 2011), 6. místo (2x) - Dagmar Kuzmanová (kombinace 1976 Innsbruck) a Ondřej Bank (kombinace Sv. Anton 2001). Poznámka: Do roku 2013 závodila Strachová pod dívčím jménem Záhrobská.