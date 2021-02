Ledecká se jde učit slalom na ledu. Jak reálná je šance na medaili?

Blízko i daleko má před slalomem Ester Ledecká ke stupňům vítězů v alpské kombinaci. Ztrácí sice jen desetinu sekundy na zatím třetí Američanku Shiffrinovou, ale kolem sebe má dobré slalomářky.

„Byla to dobrá jízda, já jsem si ji užila. Myslím, že jsem udělala spoustu věcí dobře, jenom pár špatně. Ale takové je super-G, máte jen jednu šanci. Myslím, že je to dobré,“ hodnotila Ledecká super-G. Ve slalomu pojedou jako první ty nejrychlejší z kombinace. Takovouhle mají pozici.

1. Federica Brignoneová (It.)

Italka se na MS zatím šetřila na svou oblíbenou disciplínu a po super-G má připravený útok na stupně. Ve Světovém poháru vyhrála poslední čtyři alpské kombinace z pěti a hlavně je slalomářka na úrovni top dvacítky. Musí ale ustát tlak očekávání, nenechat se příliš vyhecovat.

2. Elena Curtoniová (It.) – 0,01 sekundy

Super-G zajela skvěle, ale slalom není její běžný životní prostor. Samostatně už ho nejela sedm let. V alpské kombinaci pak v druhé části často vypadává. Před ni by se Ledecká dostat mohla.

3. Mikaela Shiffrinová (USA) – 0,06 sekundy

Má to rozehrané na na zlato. Největší slalomářskou konkurentku Petru Vlhovou udržela za zády o 34 setin sekundy. To je před druhou částí solidní náskok.

4. ESTER LEDECKÁ – 0,16 sekundy

Určitě je ve hře, nepatří ale k hlavním favoritkám na medaili. Čeká ji adrenalinové dobrodružství, protože pořadatelé slalomovou trať prolili ledem, na což Ledecká v technických disciplínách není zvyklá. Trať přirovnává k naklopenému hokejovému hřišti. „Je to strašně ledovaté. Na takovémhle podkladu pojedu úplně poprvé, to vám můžu garantovat. Ale budu dělat, co je v mých silách. Jdu se to teď někam naučit,“ hlásila po super-G.

5. Michelle Gisinová (Švýc.) – 0,26 sekundy

Olympijská šampionka z Pchjongčchangu a elitní slalomářka. Od začátku sezony byla ve slalomu nejhůř pátá, v Semmeringu dokonce vyhrála. Jasná kandidátka na stupně vítězů.

6. Kajsa Vickhoff Lieová (Nor.) – 0,32 sekundy

Rychlostní specialistka, ta by Ledecké při slalomu problémy dělat nemusela.

7. Petra Vlhová (SR) – 0,40 sekundy

Před dvěma lety na MS v Aare se v alpské kombinaci posunula z osmého místa po sjezdu pro stříbro. Jednoznačně bude útočit na medaile.