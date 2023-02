Goggiaová jela pro kamarádku (†37), ale sjezd nezvládla. Překvapivá vítězka

Prokletí světových šampionátů pro italskou lyžařku Sofii Goggiaovou pokračuje. Rychlostní královna posledních sezon ve sjezdu na mistrovství světa v Meribelu neprojela jednou z branek a byla diskvalifikována. Do závodu nastoupila s černou páskou na kombinéze na paměť své kamarádky Eleny Fanchiniové, která ve středu zemřela na rakovinu. Překvapivě vyhrála Švýcarka Jasmine Fluryová.

Sofia Goggiaová má za sebou už tři malé glóby za sjezd, vyhrála olympijské zlato v Pchjongčchangu a vloni v Pekingu jí k obhajobě titulu při neuvěřitelném comebacku po těžkém pádu scházelo jen šestnáct setin sekundy. Během aktuální sezony už vyhrála čtyři sjezdy, ale na mistrovství světa zažiila problematickou jízdu a i dál zůstává bez medaile z MS ve své nejoblíbenější disciplíně.

Goggiaová se na trati několikrát dostala do kritické situace a při největším karambolu v dolní části trati neprojela branku, takže byla diskvalifikována.

„Uvidíme s těmi okolnostmi okolo italského týmu, co se v posledních dnech stalo,“ varovala už před startem expertka České televize Klára Křížová a po závodě musela konstatovat: „Já se obávám, že se Sofiií hodně zamávala ta informace, co se stalo. Myslím si, že není v psychické pohodě.“

Zpráva o úmrtí Eleny Fanchiniové, vicemistryně světa ze sjezdu z roku 2005, přirozeně tvrdě dopadla na celý italský tým. Všechny závodnice squadry azzurry nastoupily do závodu s černými páskami na kombinézách.

„Cítím bolest, která mi pulsuje v hrudi a nutí mě cítit se špatně, hodně špatně, ale zároveň se tím cítím naživu. A je to bolest, která nás, ať je jakkoli syrová a mučivá, posunuje vpřed,“ napsala Goggiaová ve svém procítěném příspěvku na Instagramu.

Nedařilo se ani dalším otřeseným Italkám, nejlíp skončila Elena Curtoniová na třináctém místě.

Závod měl překvapivou vítězku, protože nejrychleji v cíli byla Švýcarka Jasmine Fluryová, jež ve svých devětadvaceti letech měla zatím za sebou jen dvě pódia ve Světovém poháru a z vrcholných akcí bere první medaili.

Fluryová porazila o čtyři setiny sekundy Rakušanku Ninu Oertliebovou, třetí skončila se ztrátou dvanácti setin sekundy obhájkyně titulu, další Švýcarka Corinne Sutterová. Pro olympijskou šampionku z Pekingu to znamená šťastný návrat po nedávném nepříjemném pádu v Cortině d´Ampezzo, z něhož vyvázla s ošklivým monoklem ve tváři.

„Já fakt nevím, co říct. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Je to prostě fantastické,“ smála se v cíli Fluryová pro Eurosport. „S Corinne jsme byly už jednou na stupních v Garmischi, ale že se to stalo i tady, je neuvěřitelné.“

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Ženy - sjezd:

1. Fluryová (Švýc.) 1:28,03, 2. Ortliebová (Rak.) -0,04, 3. Suterová (Švýc.) -0,12, 4. Hütterová a Puchnerová (obě Rak.) -0,37, 6. Štuhecová (Slovin.) -0,42.