Složité emoce. Hvězda Shiffrinová brečela v televizi: Jsem šťastná!

Když Mikaela Shiffrinová dávala rozhovor rakouskému novináři Christianu Diendorferovi, na startu středečního Super-G na MS ještě zbývala spousta hvězd. Ona v tu chvíli byla druhá.

„Bylo to to nejlepší, co jsem na téhle trati ze sebe mohla dostat… Nevím, jestli to bylo v televizi vidět, ale v jednom oblouku jsem málem vypadla, je to vážně těžká sjezdovka. Jsem opravdu šťastná,“ vykládala 27letá Američanka, která má nakročeno k překonání letitého rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru.

Pak ale přišel zvláštní moment. Reportér ORF se jí ptal, jestli věří, že z jejího výkonu bude celkově 12. medaile z mistrovství světa. „Já…“ začala Shiffrinová, ale odmlčela se a sklonila hlavu. „Jste naštvaná?“ zajímal se hned Christian Diedorfer a hvězdná lyžařka ukázala uslzenou tvář. „Ne, jasně že se nezlobím,“ smutně se pousmála.

„Víte, jak moc…“ snažila se vysvětlovat, co cítí, zatímco rakouský novinář začal vychvalovat její jízdu. „Nevím, jestli to vyjde,“ dodala Shiffrinová, která poznamenala, že ji přemohly emoce, protože neví, jestli si mezi tak skvělými soupeřkami medaili ze Supe-G zaslouží. „Upřímně, jestli dneska získám medaili, tak…“ zlomil se jí opět hlas. „Věřím, že to vyjde,“ uzavřel emotivní vstup Diedorfer.

A měl pravdu, Američanka už druhé místo udržela. A po závodě všechno ještě jednou chtěla vysvětlit. „Před tím jsem vás pořádně neslyšela, jaký tady byl hluk, a nevěděla jsem, co říct. Lidi si myslí, že jsem možná nešťastná, ale tak to není. Jsem tak šťastná, že to ani neumím popsat. Jsem i trochu smutná, teda ne smutná… Znáte to, když se vám někdy chce brečet štěstím? Já tomu prostě nemůžu uvěřit,“ popisovala už s jistotou stříbra své složité emoce, aby nezanechala ve fanoušcích pocit, že je nešťastná. „Je to moje chyba, radši jsem to chtěla vysvětlit,“ dodala žena, která nezadržitelně kráčí do lyžařské historie.