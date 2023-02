Odermatt: životní jízda a zlato. Hvězdný pár má na MS už třetí stříbro

Je to univerzální král alpského lyžování. Marco Odermatt v posledních sezonách neohroženě vládne obřím slalomům i super-G, na mistrovské sjezdovce L´Eclipse v Courchevelu ale konečně ukázal, že zvládne i maximální rychlost.

„Pro mě to byla perfektní jízda, možná nejlepší sjezd, který jsem kdy předvedl,“ pochvaloval si Odermatt. „Byla to další skvělá bitva, ale vyhrát může jen jeden. On (Kilde) by si taky zasloužil zlato, dnes připadlo mně.“

Ve Světovém poháru zatím Odermatt na vítězství ve sjezdu stále čeká, dlouhodobě ale patří v nejrychlejší disciplíně k nejužší špičce, už sedmkrát byl druhý. V Courchevelu měl za sebou zklamání ve čtvrtečním super-G, kde skončil čtvrtý. Ve sjezdu ale vypálil svou životní jízdu, v cíli byl první o víc než sekundu. A nikdo z dalších velkých jmen se k němu nepřiblížil víc než na 48 setin.

Druhý skončil Nor Kilde. Ten naopak od začátku sezony vyhrál hned pět závodů ve sjezdu a pořadí disciplíny vede o víc než 150 bodů. Velký triumf z vrcholné akce mu ale stále schází.

I tentokrát se musel spokojit se stříbrem, stejně jako v alpské kombinaci. A to má z šampionátu ve francouzských Alpách stříbro z super-G také Kildeho milá Mikaela Shiffrinová.

„S Markem se budeme bojovat do konce sezony. Zkusil jsem všechno, ale když jste jeden z favoritů, je na vás hodně tlaku,“ řekl Kilde.

Muži - sjezd

1. Odermatt (Švýc.) 1:47,05, 2. Kilde (Nor.) -0,48, 3. Alexander (Kan.) -0,89, 4. Schwarz (Rak.) -0,93, 5. Crawford (Kan.) -1,01, 6. Muzaton (Fr.) -1,08.