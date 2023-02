Rozhodla setina proti Zabystřanovi. Lyžaři na MS těsně vypadli s Itálií

Spojené státy americké překvapivě vyhrály soutěž družstev na mistrovství světa v alpském lyžování. I když tým USA neměl v sestavě aktuálně nejlepší lyžařku světa Mikaelu Shiffrinovou, postupoval v duelech v paralelním obřím slalomu až do finále, kde si poradil s obhájcem zlata Norskem. Češi Martina Dubovská, Jan Zabystřan, Adriana Jelínková a Filip Forejtek popáté za sebou vypadli na světovém šampionátu v prvním kole, tentokrát po těsné porážce s Itálií.

Američané spoléhali na Paulu Moltzanovou, Ninu O'Brienovou, Rivera Radamuse a Tommyho Forda. Na cestě do finále postupně porazili Polsko, Itálii a Kanadu. Ve finále se utkali s Norskem a díky O'Brienové se dostali do vedení. V norských barvách pak vyhrál i čtvrtý dnešní duel Alexander Steen Olsen a vyrovnal.

Nerozhodný stav nečekaně zůstal i po duelu Moltzanové a They Louise Stjernesundové. Ty měly na setinu stejný čas, takže obě získaly bod. Rozhodoval tak poslední souboj mezi Fordem a Timonem Haugem. Norský lyžař tlak nezvládl, na startu málem přepadl až na hlavu a bylo rozhodnuto. Američané tak získali první medaili v této soutěži na světovém šampionátu.

Bez cenného kovu skončilo Rakousko, které loni triumfovalo na olympijských hrách. V semifinále ale nestačilo na Norsko a v souboji o bronz ho předčila Kanada.

Češi v osmifinále remizovali s favorizovanou Itálií 2:2, ale měli horší součet časů nejlepšího muže a nejlepší ženy. Klíčová byla porážka Zabystřana, jenž byl ve svém duelu v paralelním obřím slalomu jen o setinu pomalejší než Alex Vinatzer.

Předtím podlehla Dubovská Laře Della Meaové, takže Česko prohrávalo 0:2. Specialistka na obří slalom Jelínková vzápětí svou jízdu proti Beatrice Solaové vyhrála a totéž zvládl na závěr Forejtek proti Filippu Della Vitemu. V součtu klíčových výkonů však Čechům chyběly k postupu dvě desetiny sekundy.

"Myslím, že jsme podali super týmový výkon, je to velká škoda. Sahali jsme po postupu. Pro všechny čtyři velmi dobré výkony. Doufám,že všichni čtyři tyto dobré výkony zhodnotí v dalších závodech," uvedl v nahrávce pro média trenér Jan Fiedler. Na MS postoupilo Česko do čtvrtfinále soutěže družstev naposledy v roce 2013 ve Schladmingu.

Premiéru v českém týmu si na světovém šampionátu odbyla Jelínková. "Velká škoda, skoro jsme to zvládli," litovala. "Moje jízda byla dobrá, možná jsem mohla jet o trošku rychleji nahoře. Bylo to fajn, moc jsem si to užila a jsem na nás pyšná," dodala.